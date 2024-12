Pep Guardiola - José Mourinho, le clash très violent !

Même de loin, la rivalité est loin de se terminer entre Josep Pep Guardiola et José Mourinho.

Des rivaux depuis la Liga avec respectivement le FC Barcelone et le Real Madrid, Pep Guardiola et José Mourinho en Premier League avec notamment Manchester City pour l’Espagnol et Manchester United, Chelsea ou encore Tottenham pour le technicien portugais. Même si ce dernier a quitté l’Angleterre pour la Turquie, les deux hommes ne cessent de s’attaquer à distance.

Mourinho répond cash à l’attaque de Pep

Après la défaite de Manchester City contre Liverpool (2-0) le week-end dernier, Pep Guardiola, qui avait levé six doigts après la rencontre, a répondu, de façon hilarante, à une question d’un journaliste. Le geste de l’ancien coach du Barça a été comparé à celui de José Mourinho, qui avait levé trois doigts en 2017 pour rappeler ses trois titres avec Chelsea. Invité à se prononcer sur ce déclin, qui a coïncidé avec Mourinho, Pep a répondu cash. « Je ne me le souhaite pas, même si on se ressemble un peu avec José. Mais lui a trois titres de champion, et moi six », avait-il déclaré en conférence de presse.

Jamais gourmand quand il s’agit de répondre à la presse et notamment à ses détracteurs, José Mourinho n’a pas attendu longtemps pour recadrer son rival de tous les temps. « Pep Guardiola m'a dit quelque chose hier... il a gagné six trophées et j'en ai gagné trois, mais j'ai gagné loyalement et proprement. Je ne veux pas gagner en m'occupant de 150 procès. Si j'ai perdu, je veux féliciter mon adversaire », a répondu le coach de Fenerbahçe dans des propos relayés par Daily Mail.