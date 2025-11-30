Pep Guardiola explique son échange tendu avec Haaland

L'international norvégien a dû patienter avant d'inscrire son 100e but en Premier League, un record, alors que les décuples champions s'assuraient les trois points à l'Etihad Stadium.

Foden offre la victoire à City dans les dernières secondes et s'impose face à Leeds

Après deux défaites consécutives contre Newcastle United et le Bayer Leverkusen en Premier League et en Ligue des Champions respectivement, City, désireux de retrouver son meilleur niveau, a décroché une belle victoire face à l'équipe de Daniel Farke, Leeds. Menant 2-0 grâce à des buts de Phil Foden et Josko Gvardiol, City a vu son avance réduite à 2-0 par Dominic Calvert-Lewin et Lukas Nmecha.

Cependant, dès la première minute du temps additionnel de la seconde période, le milieu de terrain Foden inscrivait son deuxième but, offrant la victoire à City. Après une percée en dribble, il trompait le gardien de Leeds, Lucas Perri, d'une frappe imparable. Grâce à ce résultat, l'équipe de Guardiola se hisse à la deuxième place du classement, à seulement quatre points du leader, Arsenal, qui affronte Chelsea, troisième, dimanche après-midi.

Haaland, incapable d'inscrire son 100e but en Premier League lors d'un après-midi frustrant

Malgré une prestation décevante, Haaland n'a pas réussi à augmenter son impressionnant total de buts en 2025-2026. Malgré avoir joué l'intégralité des 90 minutes, le joueur de 25 ans, meilleur buteur du championnat avec 14 buts en seulement 13 matchs, n'a pas réussi à trouver le chemin des filets face à Leeds, club en difficulté où son père, Alf Inge Haaland, a évolué entre 1997 et 2000.

Déçu de voir son rêve de devenir le joueur le plus rapide à atteindre la barre des 100 buts en Premier League s'éterniser, Haaland a ensuite eu une discussion tendue avec Guardiola après le coup de sifflet final.

Après avoir semblé se faire comprendre, l'ancien attaquant du Borussia Dortmund a tenté de s'éloigner, mais a été retenu à deux reprises par l'entraîneur de City, tout aussi désireux d'exprimer son mécontentement. Haaland et Guardiola affichaient tous deux un sourire à la fin de leur échange.