Manchester City, Pep Guardiola s'offre un triste record

Pep Guardiola s’est offert un triste record avec Manchester City, samedi.

Manchester City affrontait Brighton samedi pour le compte de la 11e journée de Premier League. Un choc qui a débouché sur une nouvelle défaite pour les Citizens (2-1). Un revers qui risque de laisser des traces d’autant plus qu’il a conduit à un record peu flatteur pour Pep Guardiola.

Un record amer pour Pep Guardiola et Manchester City

C’est la crise à Manchester City. Champion en titre de la Premier League, le club anglais n’a pas montré son mental de champion contre Brighton. Face à des Seagulls portés vers l’avant, les Citizens se sont encore inclinés en championnat. Pourtant, c’était bien parti pour Manchester City qui avait ouvert le score en première mi-temps grâce à Erling Haaland (0-1, 23e). Mais Brighton est revenu en seconde période et renversait les hommes de Pep Guardiola en 5 minutes. Entrés en cours de jeu, Joao Pedro (1-1, 78e) et Matthew O’Riley (2-1, 85e) crucifiaient à eux seuls Manchester City. Les Sky Blues concèdent ainsi une nouvelle défaite après celle contre le Sporting Lisbonne en C1, mardi (4-1).

Cela fait notamment quatre matchs que Manchester City n’a plus connu de victoire. Avant Brighton et le Sporting, les Sky Blues s’étaient inclinés contre Tottenham en Carabao Cup (2-1) et face à Bournemouth (2-1). Ce qui n’était plus arrivé à Manchester City depuis…18 ans sous Stuart Pearce en 2006. Si le club avait déjà connu un tel enchainement de défaites, Pep Guardiola, lui, n’avait encore jamais vécu cela. En effet, c’est la première fois de toute sa carrière que le technicien perd quatre matchs de suite toutes compétitions confondues.