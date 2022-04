Pep Guardiola : "En LDC, je réfléchis toujours trop"

Pep Guardiola a plaisanté sur le fait que Manchester City jouera à 12 contre l'Atletico Madrid mardi, en Ligue des champions, à l'Etihad Stadium. Les champions d'Angleterre et d'Espagne s'affrontent à Manchester lors du match aller de leur quart de finale. Une affiche de gala.

"En LDC, je réfléchis toujours trop"

L'Espagnol admet qu'il devra trouver une nouvelle stratégie pour la rencontre contre l'équipe de Diego Simeone, mais il pourrait s'inspirer de son ancien club, le Bayern Munich, qui a accidentellement aligné 12 joueurs pendant une brève période contre Fribourg samedi.

"En Ligue des champions, je réfléchis toujours trop", a déclaré Guardiola lors d'une conférence de presse. "Demain vous verrez une nouvelle tactique. Je réfléchis beaucoup trop, c'est pourquoi j'ai de très bons résultats en Ligue des Champions. Ce serait ennuyeux si je jouais toujours de la même manière. Si les gens pensent que je joue de la même façon contre l'Atlético et Liverpool, je n'aime pas ça. Les mouvements sont différents, les joueurs sont tous différents avec des personnalités différentes", a rappelé l'ancien du Barça.

L'Atlético trop frileux ? Une fausse idée

"C'est pourquoi je réfléchis trop et je crée des tactiques stupides. Ce soir, je m'inspire et je vais faire des tactiques incroyables demain. Nous jouerons à 12 demain !", s'est ensuite amusé Pep Guardiola, en référence à la bourde surréaliste du Bayern Munich. Alors que l'équipe de Guardiola est louée pour son style de jeu, l'Atletico est fréquemment critiqué pour sa tactique sous Simeone. Mais Guardiola estime que l'équipe espagnole mérite plus de crédit qu'elle n'en reçoit et dit qu'il n'a pas de temps à perdre avec ce débat inutile.

"Après avoir regardé l'Atletico, il y a une idée fausse, erronée, sur sa façon de jouer. Il est plus offensif que ce que les gens croient. Il ne veut pas prendre de risque dans la construction, mais ils ont de la qualité dans le dernier tiers. Quand le ballon est dans notre moitié, leur compétitivité dépend de la position et du mouvement, ils savent exactement comment jouer. Dans les moments du jeu, dans ces situations, ils sont vraiment bons. Je ne vais pas parler une seconde de ce débat stupide", a enfin conclu l'entraîneur de City, respectueux.