Pep Guardiola : "Aucun doute que Gabriel Jésus peut remplacer Aguero"

L'attaquant brésilien était prêt à remplacer l'Argentin dès qu'il a été confirmé qu'Aguero avait besoin d'une opération.

n'a aucun doute sur la capacité de Gabriel Jesus à remplacer Sergio Aguero après que ce dernier ait subi une blessure au genou et a dû être opérée, selon Pep Guardiola. Gabriel Jésus n'a commencé que 14 matches de cette saison, mais devrait jouer un rôle central dans le reste de la saison de Manchester City après que Sergio Aguero ait été contraint de céder sa place en raison d'une blessure au genou lors de la victoire 5-0 de lundi sur . L'international brésilien a remplacé Aguero dans ce match et Guardiola a eu des mots positifs pour le joueur de 23 ans avant le match à l'extérieur jeudi contre .

Cependant, il a insisté sur le fait que Gabriel Jésus n'aurait pas à porter seul la charge : "Nous ne doutons pas de Gabriel", a déclaré Guardiola aux journalistes lorsqu'on lui a demandé si Jésus allait maintenant venir au premier plan. "Le seul doute que nous ayons est que pas un seul joueur avec cette préparation que nous avions ne peut jouer tous les trois jours, ce qui est maintenant ce qui va se produire. Aucun joueur de cette équipe ne peut jouer 90 minutes tous les trois jours".

"Nous avons Gabriel mais Raheem Sterling peut jouer dans cette position, Ilkay Gundogan peut, Bernardo Silva peut, donc nous avons différentes options - pas toutes comme un attaquant, un réel attaquant - mais différentes options que nous pouvons utiliser", a ajouté l'Espagnol. Lorsqu'on lui a demandé si Gabriel Jésus représentait l'avenir de Manchester City une fois le contrat d'Aguero expiré à la fin de la saison prochaine, Guardiola a ajouté: "Gabriel joue avec Aguero, faisant partie de l'équipe".

Guardiola aimerait conserver Aguero

"Bien sûr, nous voulons le garder, nous sommes ravis de ce qu'il est en tant que joueur de football et en tant que personne dans les vestiaires avec nous tous, c'est un gars exceptionnel. Nous n'avons aucun doute à son sujet avec Aguero ou sans Aguero, maintenant il est blessé - nous avons deux attaquants incroyables et nous sommes heureux de les avoir tous les deux", a conclu l'entraîneur des SkyBlues. Manchester City a battu et Burnley dans leurs deux matches depuis le redémarrage, marquant huit fois sans encaisser le moindre but.

Leur premier match à l'extérieur depuis la reprise du championnat les voit se rendre à Stamford Bridge pour affronter Chelsea, qui est dans une bataille impliquant plusieurs équipes qui tentent de se classer parmi les quatre premiers. Mais Guardiola a le match de quart de finale de la dimanche avec United en tête de son agenda immédiat : "Nous ne pouvons nier que nous n'avons qu'un œil sur le match de Newcastle", a-t-il déclaré. "Nous savons que Chelsea et sont des matchs prestigieux et importants, mais nous savons que notre match se déroule à Newcastle".

"C'est comme une finale pour nous. Nous avons un œil dans cette situation mais un autre œil de la sélection de l'équipe en fonction de la condition physique, des minutes où ils ont joué le match avant, des minutes qu'ils vont jouer. Nous allons donc regarder ce qui se passera ensuite, pas seulement le match contre Chelsea. Nous devons voir jour après jour, match après match, les meilleurs joueurs pour les faire jouer pour éviter les blessures pour arriver dans nos deux matchs incroyablement importants que nous aurons dans la prochaine période - c'est Newcastle dimanche prochain et surtout le Real Madrid maintenant", a ajouté Pep Guardiola.

"Et après cela, les joueurs n'ont plus qu'à gérer la situation pour se qualifier mathématiquement pour la la saison prochaine. Nous avons une position incroyable, une bonne position pour y parvenir, c'est ce qu'ils doivent faire", a conclu l'entraîneur de Manchester City. Avec plus de vingt points de retard sur Liverpool en Premier League, Manchester City n'a plus quasiment aucune chance d'être champion et va désormais faire l'essentiel pour sécuriser sa deuxième place au classement en attendant la Ligue des champions.