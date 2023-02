Pep Guardiola au PSG ? Le coup de tonnerre !

L'entraîneur de City pourrait partir après une éventuelle sanction et le géant parisien le suit.

Pep Guardiola a déjà confirmé qu'il quitterait Manchester City si le club britannique était sanctionné dans le cadre de l'enquête en cours de l'UEFA visant à déterminer si les Sky Blues n'ont pas respecté le fair-play financier. L'entraîneur espagnol a récemment été lié au FC Barcelone, bien que Xavi Hernandez soit actuellement bien établi et ne devrait pas bouger.

Rêver plus grand avec Guardiola

Et selon le média espagol Fichajes, l'entraîneur catalan, l'un des meilleurs au monde, se voit offrir une autre opportunité plus viable, bien que difficile pour le moment. Il s'agit du Paris Saint-Germain, où l'équipe subit une mauvaise passe dans laquelle Christophe Galtier est la principale cible. Les Parisiens ont été éliminés de la Coupe de France et ont débuté 2023 avec trois défaites.

L'équipe francilienne envisagerait ainsi de licencier Galtier si la baisse de forme se poursuit, toujours selon cette source ibérique. Le club français pense que c'est son année pour remporter la Ligue des champions et, si les choses continuent et que Guardiola quitte finalement Manchester City, le PSG n'hésitera pas à essayer de recruter l'entraîneur de City.