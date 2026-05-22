Pep Guardiola quittera son poste d’entraîneur de Manchester City en fin de saison, a officiellement annoncé vendredi le club anglais. Les rumeurs d’un changement sur le banc de l’Etihad Stadium courraient depuis plusieurs mois. Enzo Maresca, ancien adjoint de Guardiola, est pressenti pour lui succéder.

Arrivé à l’été 2016, l’Espagnol quitte le club dix ans plus tard avec vingt trophées à son palmarès et restera lié au City Football Group en tant qu’ambassadeur mondial.

« Nous avons travaillé, nous avons souffert, nous nous sommes battus et nous avons fait les choses à notre manière. Le travail acharné prend de nombreuses formes : le match à l’extérieur à Bournemouth, où nous avons perdu la Premier League mais où tu étais là, les déplacements à Istanbul où tu étais aussi présent… » Guardiola tient à exprimer sa gratitude envers les supporters.

« Tout ce que nous avons accompli, nous l’avons fait pour vous. Vous avez été fantastiques et vous laissez un héritage. Maintenant que mon temps touche à sa fin, soyez heureux : Oasis est de retour. Mesdames et messieurs, merci de m’avoir fait confiance. Merci de m’avoir poussé à me dépasser. Merci de m’aimer », ajoute Guardiola, profondément reconnaissant.

Le président Khaldoon Al Mubarak salue le travail accompli par Guardiola : « Depuis dix ans, l’honnêteté et la confiance ont guidé notre collaboration avec Pep, en sachant que nous trouverions toujours la bonne solution. Aujourd’hui, la meilleure décision est que Pep mette un terme à sa carrière d’entraîneur de Manchester City. »

Le PDG Ferran Soriano a rendu un hommage appuyé à Guardiola, qui s’apprête à quitter le club. « Nous serons éternellement reconnaissants envers Pep et chérirons les nombreux souvenirs inoubliables qu’il nous a laissés. C’est une légende de City… pour toujours. »

Dimanche, Guardiola s’assiéra sur le banc de Manchester City pour la dernière fois. Le vice-champion de la Premier League bouclera la saison en recevant Aston Villa, vainqueur de l’Europa League.