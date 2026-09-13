Pellegrini annonce une bonne nouvelle à l'équipe du Maroc

L'ailier marocain Abde Ezzalzouli fait son retour dans la liste du Real Betis dévoilée par l'entraîneur Manuel Pellegrini, en vue de la rencontre face à Villarreal, demain, au stade de la Céramique, dans le cadre du championnat d'Espagne, après son absence lors des deux derniers matches contre le Real Madrid et Lille.

Ezzalzouli avait été écarté de la liste du Betis pour la rencontre face au Real Madrid après avoir manqué certains entraînements en raison d'une grippe, avant de manquer également le déplacement de l'équipe en France pour affronter Lille lors de son entrée en lice en Ligue des champions, les staffs technique et médical ayant estimé qu'il avait besoin de davantage de temps pour se rétablir.

Le retour de l'ailier marocain intervient après sa guérison d'une grave blessure au genou contractée durant l'été, qui l'avait privé de participer avec la sélection marocaine à la Coupe du monde. Il est désormais candidat à un retour dans l'ambiance des matches lors d'une semaine chargée pour le Real Betis.

Le club andalou disputera 3 matches en 7 jours, qu'il débutera par la rencontre face à Villarreal demain, avant de recevoir Getafe jeudi prochain, puis de se déplacer chez le Deportivo La Corogne dimanche au stade de Riazor.

Pour la rencontre face à Villarreal, Pellegrini est privé des services d'Aitor Ruibal en raison d'une blessure, tandis que Diego Llorente est absent après avoir subi une fracture du nez lors du match contre le Real Madrid, malgré son retour aux entraînements avec un masque de protection.

Marc Roca... Morante n'accompagnera pas non plus l'équipe et évoluera avec la réserve du Real Betis.

La liste du Real Betis se compose de :

Gardiens de but : Álvaro Valles, Diego Conde, Manu González.

Défense : Bellerín, Ortiz, Bartra, Natan, Valentín Gómez, Junior, Ferran García.

Milieu de terrain : Facundo Bernal, Marc Roca, Diao, Fornals, Ceballos, Lo Celso, Isco, Fidalgo, Iker Losada, Antony, Riquelme, Ezzalzouli.

Attaque : Troy Parrott, Cucho Hernández.