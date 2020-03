Pelé nie être déprimé

La légende brésilienne Pelé a réagi aux informations selon lesquelles elle était devenue déprimée et incapable de quitter sa maison, indiquant qu'il s'agit de bruits sans le moindre fondement.

Le triple champion du monde, âgé de 79 ans, dont la mobilité est réduite en raison de problèmes de hanche à long terme. En février, son fils Edinho a laissé entendre que la fragilité de Pelé l'avait rendu embarrassé de quitter la maison, mais il dit maintenant que ces informations étaient exagérées.

"Ce truc de dépression, je ne sais pas si ça avait été mal compris", a-t-il expliqué à CNN . "J'ai eu quelques soucis physiques au cours des dernières années. J'ai été opéré, ce qui m'a empêché de faire des publicités ou d'apparaître en public. Les gens se sont inquiétés et je les en remercie beaucoup. Mais ensuite quelqu'un est venu avec cette histoire que j'étais déprimé. Je suis arrivée ici [pour l'entrevue] avec l'aide d'une marchette. Je vais bien, mais bien sûr, je ne peux pas faire de vélo. Peut-être que lorsque j'ai été blessé et que j'ai dû passer une entrevue, j'ai mentionné que j'étais triste à ce sujet. Mais Dieu merci, je me rétablis bien, je vais bien."

Pour ce qui est de son état actuel, l'ex-buteur auriverde a indiqué : «J'avais un tendon enflé qui m'a obligé à prendre des médicaments. Cela faisait un peu mal et rendait le mouvement un peu difficile. Mais Dieu merci, je suis conscient - et je ne dis pas de bêtises. "