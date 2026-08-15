La quête d'Al-Hilal pour trouver un nouvel ailier droit n'est plus une simple manœuvre ordinaire sur le marché des transferts, mais est devenue l'un des dossiers les plus pressants imposés à la direction du « Leader » durant cette période, notamment avec l'imminence du départ du Brésilien Malcom de Oliveira et la volonté du club de trouver un remplaçant capable de le compenser rapidement.

Al-Hilal s'est effectivement penché ces derniers temps sur plusieurs profils offensifs et a établi des contacts avec plus d'un joueur, mais ses tentatives n'ont pas abouti au résultat escompté sur certains dossiers. Les regards se tournent désormais vers le Portugais Pedro Neto, la star de Chelsea, considéré comme l'une des principales options sur la table du club.

Neto : la solution attendue ou un simple remplaçant de Malcom ?

Le recrutement de Pedro Neto peut sembler logique sur le papier, d'autant que le joueur possède de multiples qualités offensives et peut évoluer à plusieurs postes au sein de la ligne d'attaque, en plus de sa vitesse et de sa capacité à créer des occasions et à se déplacer entre les lignes. Autant d'atouts qui pourraient offrir à Simone Inzaghi des solutions supplémentaires au cours de la saison.

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Mais la question la plus importante pour Al-Hilal est la suivante : Neto a-t-il été choisi parce qu'il représente la meilleure option sur le plan technique, ou parce qu'il est devenu la solution disponible après l'échec de plusieurs autres transactions ? La différence entre les deux cas est de taille, car un club qui joue le titre dans toutes les compétitions a besoin de recruter un joueur adapté à son projet, et non un simple nom pour combler le vide laissé par Malcom.

Al-Hilal cherchait dès le départ un ailier capable d'évoluer sur le côté droit et d'apporter vitesse et vivacité au tiers offensif. Avec le départ imminent de Malcom, le recrutement d'un nouveau joueur est devenu une nécessité plus qu'un luxe. C'est pourquoi la véritable valeur de Neto dépendra de sa capacité à apporter le plus qui a manqué à l'équipe, et non seulement du départ d'un autre joueur étranger.

Un transfert gagnant si Al-Hilal exploite son potentiel

Sur le plan technique, Neto possède les atouts pour être réellement un transfert gagnant. Il n'est pas un ailier qui se repose uniquement sur la vitesse et le dribble, il sait aussi construire le jeu, se déplacer dans les espaces et permuter avec ses coéquipiers. Il peut également passer rapidement de la phase défensive à la phase offensive, des caractéristiques qui correspondent au jeu offensif qu'Inzaghi a affirmé vouloir mettre en place avec Al-Hilal.

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De plus, la polyvalence de ses rôles offre au technicien italien une plus grande marge de manœuvre, puisqu'il peut être utilisé sur l'aile ou aux abords de l'attaquant, tout en lui laissant la liberté de plonger dans la profondeur et de créer une supériorité numérique dans les zones dangereuses, ce qui pourrait rendre la ligne d'attaque d'Al-Hilal plus flexible.

Mais la réussite du transfert ne se déterminera pas seulement par les noms ou la réputation, mais par la capacité de Neto à s'adapter rapidement à l'équipe, à s'harmoniser avec ses stars et à supporter l'ampleur de la pression qui règne au sein d'Al-Hilal. Ainsi, son arrivée ne signifie pas automatiquement que le club a trouvé la solution idéale.

Au final, Pedro Neto reste face à deux possibilités bien distinctes : soit il se transforme en un transfert gagnant qui redessine l'attaque d'Al-Hilal et offre à Inzaghi une nouvelle arme, soit il devient un simple joueur recruté pour combler le poste d'ailier droit après le départ de Malcom et l'échec d'autres options.

Et la véritable réponse ne viendra pas de la valeur du transfert ni du tapage qui l'entoure, mais du niveau de Neto lorsqu'il se mettra au travail sur le terrain sous le maillot du « Leader ».