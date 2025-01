Pedri, le contrat pharaonique

FC Barcelone vs FC Valence

Au Barça, aucun contrat n'est plus important que ceux concernant Pedri et Ronald Araujo.

Le FC Barcelone a fait venir Dani Olmo l'été dernier pour un montant d'au moins 55 millions d'euros en provenance du RB Leipzig, mais depuis, la priorité des Blaugrana a été de renouveler les contrats, ce que le directeur sportif Deco a exprimé publiquement. Aucun n'est plus important que ceux concernant Pedri et Ronald Araujo.

Selon Marca, Pedri et Ronald Araujo ont tous deux accepté de renouveler leurs contrats avec Barcelone, et ils signeront jusqu'en 2030. Les renouvellements de contrat seront annoncés dans les prochains jours et seront signés avant la fin du mercato, le 3 février.

Ils disent que les négociations avec Pedri, qui durent depuis des mois, ont été simples et menées dans le calme, tandis que Deco a dû agir rapidement pour ouvrir des négociations avec Araujo après que la Juventus a offert 35 millions d'euros pour l'Uruguayen. Barcelone exigeait plus près de la barre des 70-80 millions d'euros, mais n'était pas désireux de le laisser partir - il reste ouvert que quelque chose pourrait changer si Araujo veut à nouveau partir cet été.

De plus, les renouvellements de contrat de l’arrière gauche Gerard Martin et de Gavi sont également sur le point d’être conclus. Barcelone veut conclure les renouvellements de contrat et voir l’impact sur sa limite salariale avant d’entrer potentiellement sur le marché des transferts, où l’attaquant de Manchester United Marcus Rashford est sa priorité.

L’avenir d’Araujo au-delà de l’été est une question qui reste ouverte, et la nouvelle intéressera non seulement la Juventus, mais aussi Arsenal. La valeur de sa clause libératoire est un point d’intrigue, de nombreux rapports affirmant que si Deco avait convaincu Araujo de rester, il ne l’avait fait que jusqu’à l’été. L’une des conditions aurait été que Barcelone insère une clause libératoire « abordable » au cas où il voudrait passer à autre chose. Sa principale préoccupation, avec les rumeurs selon lesquelles Jonathan Tah pourrait rejoindre le club et Inigo Martinez s’installer comme titulaire, est qu’il ne jouera pas un rôle clé pour les Blaugrana.