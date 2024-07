Pedri, l'accusation grave

Pedri, le milieu de terrain du FC Barcelone, a admis qu'il n'était pas fan des techniques de distraction d'Antonio Rudiger en tant que défenseur.

Les deux hommes se sont affrontés à plusieurs reprises cette saison sous les couleurs du FC Barcelone et du Real Madrid, et s'affronteront à nouveau lors des quarts de finale de l'Euro 2024 entre l'Espagne et l'Allemagne.

Il n'a eu que des mots aimables pour son coéquipier Ilkay Gundogan, responsable de deux commentaires incendiaires en public sur les performances du FC Barcelone, accusant d'abord le vestiaire d'avoir une mauvaise attitude, puis soulignant ensuite des "erreurs inacceptables" en Ligue des champions.

"Les choses sont amplifiées à l'extérieur. Ils veulent vous détruire par tous les moyens. Gundo est un joueur spectaculaire et très sincère. Il vaut mieux en parler et ne pas se taire. Quand on perd, on n'a pas besoin de rire et de faire la fête. Quand nous perdons, nous sommes énervés et j'essaie de trouver des solutions", a-t-il déclaré à RadioMarca.

Les commentaires incendiaires n'ont pas manqué à l'approche d'Espagne-Géramny. Jens Lehmann a qualifié l'Espagne de juvénile, tandis que Vicente del Bosque a déclaré la Roja grande favorite. L'attaquant espagnol Joselu Mato a déclaré qu'il voulait mettre Toni Kroos à la retraite, et Pedri a révélé que s'il respectait le niveau de Rudiger, il n'aimait pas l'approche du Real Madrid.

"C'est un défenseur central puissant et très bon, mais il ne faut pas avoir peur de lui. Le fait de le pincer m'a semblé être un manque de respect, car cela fait mal et c'est agaçant".

Cette tactique semble porter ses fruits et, pour la plupart des joueurs, la fin justifie les moyens. Outre son talent pour énerver les attaquants adverses, Rudiger semble être passé maître dans l'art de ne pas être sanctionné par les arbitres pour ces irritations.