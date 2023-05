Pedri et la colère noire de Xavi

Pedri a révélé que Xavi n'hésitait pas à se mettre en colère contre qui que ce soit.

Pedri, la star du FC Barcelone, est peut-être le jeune talent le plus brillant du club, et beaucoup ne pourraient rêver d'un meilleur mentor que Xavi.

Mardi soir, le jeune homme de 20 ans a participé à l'émission El Hormiguero, un talk-show espagnol très populaire, et a abordé un certain nombre de sujets, notamment la façon dont le FC Barcelone a fêté son titre de champion d'Espagne.

Au sujet de Xavi, Pedri s'est montré plutôt positif.

"C'est un homme très attentionné. Il a été footballeur et il sait comment nous nous comportons. Il a été jeune et sait comment nous traiter".

Même s'il reconnaît que Xavi a tendance à perdre son torchon.

"J'ai dû faire face à ses colères de temps en temps, comme tout le monde. Comme tout le monde".

"Parfois, il commence doucement, puis il monte en puissance, s'énerve de plus en plus en parlant. Je me tais, j'acquiesce, je baisse la tête. Je ne plaisante pas. Je dis 'uff', j'espère que ça va s'arrêter bientôt".

En réalité, Xavi a eu beaucoup de raisons de s'énerver au cours des deux dernières saisons, mais il se sentira justifié par le titre remporté par l'équipe cette année, même si en Europe, cela ne s'est pas encore produit pour lui.

Au moins, il semble avoir le soutien populaire du vestiaire, Pedri l'ayant déjà crédité d'améliorations dans son jeu.