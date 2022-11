Pedri dévoile le joueur qui lui a le plus appris

L'Espagne aborde la Coupe du monde avec l'une des meilleures chances de la remporter, mais aussi avec l'une des équipes les plus jeunes du tournoi.

Huit joueurs de l'équipe de Luis Enrique ont moins de 23 ans et la moyenne d'âge est de 25 ans, l'une des plus jeunes du tournoi. En outre, des joueurs comme Pedri, Gavi, Eric Garcia et Ferran Torres sont susceptibles de débuter ou de jouer un rôle clé pour la Roja.

Il reste deux vétérans du dernier trophée de l'Espagne à l'Euro 2012, mais lorsqu'on lui demande quels sont les joueurs qu'il consulte le plus pour obtenir des conseils et de l'aide, Pedri choisit le dernier membre restant de l'équipe championne du monde en 2010.

"Avant tout Busi, qui joue également à un poste similaire au mien. Il nous aide beaucoup. Il a une vision différente de tout le monde, il voit le football avant tout le monde et c'est celui qui nous aide le plus."

Pedri a fait ces commentaires à Mundo Deportivo, et a peut-être révélé des qualités de leadership qui ne sont pas immédiatement évidentes pour les fans chez Sergio Busquets. Bien que le milieu de terrain ait été critiqué ces derniers temps à Barcelone, Luis Enrique et Xavi Hernandez continuent de le sélectionner.

Busquets et Pedri peuvent prétendre être les plus grandes stars de cette équipe d'Espagne qui se dirige vers la Coupe du monde, mais Pedri a tenu à souligner que leur principale force réside dans le collectif.

"Nous n'avons pas de superstar, le groupe est notre meilleure star. Quand on est tous ensemble et que chacun sait ce qu'il veut et ce pour quoi on joue, je pense qu'on a déjà beaucoup d'acquis et de bonnes chances de gagner."