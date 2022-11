Pedri au Real Madrid, la petite bombe

Malgré son jeune âge, le FC Barcelone l'a utilisé fréquemment et il est un élément essentiel du dispositif de l'équipe première.

Aujourd'hui, Pedri a révélé que les choses auraient pu être très différentes pour lui car d'autres clubs s'intéressaient à lui, notamment le Real Madrid, le grand rival du FC Barcelone.

Le Real Madrid était une probabilité

Pedri a été mis à l'essai au Real Madrid par le passé, mais le club ne lui a pas proposé de contrat à plein temps. Il a maintenant déclaré qu'il aurait accepté si on lui en avait donné l'occasion.

S'adressant à Mundo Deportivo, il a déclaré : "Je pense que oui. Mon ambition était de faire mon chemin en tant que footballeur professionnel et il aurait été très difficile de refuser une offre de l'un des plus grands clubs de l'histoire de ce sport.

"Ce train est passé et deux ans plus tard, j'ai fini par signer dans l'équipe de mes rêves. Celle de ma famille et celle de ma première idole de football, Andres Iniesta. Je l'ai toujours dit, je suis un joueur du Barca depuis que je suis enfant", a-t-il ajouté.

Depuis qu'il a signé avec le FC Barcelone, Pedri a fait 61 apparitions et est devenu un joueur essentiel dans toutes les compétitions du club.