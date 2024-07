Pays-Bas - Turquie : Diffusion TV et en clair, streaming et compos probables

Les Pays-Bas défient la Turquie dans un quart de l’Euro à priori déséquilibré. Sauront-ils tenir leur rang.

Bien qu’ayant fini troisième de leur poule derrière l’Autriche et la France, les Pays-Bas se retrouvent aujourd’hui en quarts du championnat d’Europe. Et leurs chances d’atteindre le dernier carré sont assez élevées puisqu’ils se mesurent à une sélection de la Turquie à laquelle ils semblent être supérieurs sur le papier.

Les Pays-Bas ont revu leurs ambitions à la hausse

Tombeurs faciles de la Roumanie (3-0) en huitièmes, les Oranje sont déterminés à aller encore plus loin dans cet Euro. Les demi-finalistes, qu’ils n’ont plus disputée depuis 2004, est à portée de mains. Mais, il convient de ne pas sous-estimer leur futur opposant.

La Turquie, qui jouera le 3e quart de finale de son histoire, n’aura absolument rien à perdre puisqu’elle a déjà largement dépassé son objectif. Et évoluer sans pression est toujours un avantage. La sélection de Vincenzo Montella devra tout de même surmonter l’absence de Merih Demiral, suspendu par l’UEFA pour sa célébration controversée lors du précédent match.

La Turquie sur ses gardes

Pour espérer créer un autre exploit, les Turcs devront tout de même sortir un très grand match. Il faudra notamment museler Cody Gakpo, le meilleur buteur de la compétition, ainsi que Doney Manell, le joker de luxe des Bataves. Ça ne sera pas une tâche aisée. Devant, on misera notamment sur les prouesses d’Arda Guler pour espérer prendre à défaut l’arrière-garde hollandaise.

Les Pays-Bas et la Turquie ne se sont encore jamais affrontées dans un tournoi majeur. Ca sera donc une première. Les Bataves ont quand même un résultat référence face à cet adversaire. La dernière fois qu’ils l’ont croisé, ils l’ont emporté sur un score sans appel de 6 buts à 1. Samedi, même un succès par le plus petit des écarts fera leur bonheur cela dit.

Horaire et lieu du match

Samedi 6 juillet 2024

Pays-Bas - Turquie

Stade : Olympiastadion (Berlin)

A 21, heure française

Les compos probables de Pays-Bas - Turquie

Pays-Bas : Verbruggen; Dumfries, De Vrij, Van Dijk, Ake; Schouten, Reijnders; Malen, Simons, Gakpo; Depay.

Turquie : Gunok; Muldur, Demiral, Bardakci, Kadioglu; Ayhan, Yokuslu; Yildiz, Calhanoglu, Yilmaz; Guler.

Sur quelle chaine suivre le match Pays-Bas - Turquie

La rencontre entre les Pays-Bas et la Turquie sera à suivre ce samedi à partir de 21h sur la chaine beIN Sports 1 et aussi sur M6. Il vous sera aussi possible de visionner le match en streaming via la plateforme dédiée du groupe, MyCanal ou le service Molotov.

Parmi les chaines étrangères qui diffusent le match en clair il y a la RTL allemande, elle est disponible sans le moindre abonnement.