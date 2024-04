Payet, les énormes regrets

Dans des propos fournis au streamer Zack Nani, Bafétimbi Gomis a mentionné son ancien coéquipier Dimitri Payet.

Le buteur, qui joue désormais au Japon, assure que Payet "aurait dû être au niveau de Kevin De Bruyne". "Dimitri Payet, c'était très fort", explique ainsi Bafétimbi Gomis.

"C'était un joueur de classe mondiale." L'attaquant français évolue actuellement à Kawasaki Frontale. Il a connu Dimitri Payet à Saint-Etienne, à l'OM, et en équipe de France.

"Il aurait dû jouer dans les plus grands clubs comme Manchester United ou Chelsea"

"Il fait une grande carrière, mais il aurait dû être au niveau de De Bruyne", déplore encore Gomis. "Quand il était à West Ham, il revient à Marseille par amour, mais il aurait dû jouer dans les plus grands clubs comme Manchester United ou Chelsea. Il savait tout faire: dribbler, passer, marquer, pied droit ou pied gauche."

L'article continue ci-dessous

A l'époque, des rumeurs envoyaient même Dimitri Payet vers un certain Manchester United. Mais l'ancien marseillais, après un an et demi seulement à West Ham, avait décidé de retourner à l'OM, son club de cœur. La question de savoir jusqu'où aurait pu aller sa carrière restera donc toujours en suspens