Paulo Sérgio dévoile pourquoi il a préféré le Wydad aux offres du Moyen-Orient

Le Portugais Paulo Sergio, nouvel entraîneur du club marocain du Wydad, a dévoilé les raisons qui l'ont poussé à accepter de diriger l'équipe, affirmant que son désir de jouer les titres a été le facteur décisif dans sa décision, malgré des offres financières plus importantes émanant de clubs du Moyen-Orient.

Dans des déclarations rapportées par le site marocain « Le Site Info Sport », Paulo Sergio a assuré que le Wydad lui offrait une véritable chance de renouer avec la lutte pour les titres, ce qui lui avait manqué lors de ses dernières expériences sur le banc.

L'entraîneur portugais a déclaré : « Au Wydad, j'ai une véritable chance de jouer les titres, ce qui ne s'est pas présenté à moi ces dernières années. Ce facteur a donc eu une grande influence sur ma décision. »

Paulo Sergio a précisé qu'il avait reçu des offres de plusieurs clubs du Moyen-Orient, supérieures à celle du Wydad sur le plan financier, mais qu'il avait préféré le projet sportif présenté par le club marocain.

Il a ajouté : « Je menais des négociations avec plusieurs clubs du Moyen-Orient, et leurs offres financières étaient plus élevées, mais j'ai préféré le Wydad. Pour moi, le projet sportif du club est extrêmement attrayant, et c'est l'une des principales raisons qui m'ont poussé à le choisir. »

Une nouvelle direction et des ambitions différentes

Sergio a indiqué que le Wydad cherchait à ouvrir une nouvelle page après la saison dernière, soulignant que les changements dans la direction du club lui avaient donné une grande confiance dans le projet.

Il a déclaré : « La saison dernière, le Wydad a terminé le championnat à la cinquième place, mais la direction a changé, et il y a une nouvelle équipe qui travaille avec une vision claire et qui cherche à tout faire de la meilleure des manières. »

L'entraîneur portugais a conclu son propos en affirmant que le travail avait déjà commencé, et que l'objectif principal était de replacer le Wydad à sa position naturelle parmi les grands du continent africain.

Il a déclaré : « Nous avons commencé le travail depuis lundi, et nous portons l'ambition de jouer les titres et de remporter des trophées, ce qui sied à l'un des clubs les plus puissants et les plus célèbres d'Afrique. Je pense que la nouvelle direction nous donnera l'occasion de reconstruire l'équipe et de la mettre sur la bonne voie. »