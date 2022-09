Paul Pogba, un marabout et du chantage : Tout savoir dans l'affaire entre les frères Pogba

Le milieu de terrain international français, champion du monde, s'est retrouvé entraîné dans un drame familial et impliquant des coéquipiers.

Paul Pogba a l'habitude de faire les gros titres, le milieu de terrain énigmatique ayant été le footballeur le plus cher de la planète, mais peu de gens auraient pu prédire qu'il serait pris dans un feuilleton impliquant un supposé chantage et des accusations de sorcellerie.

Le propre frère de l'international français, Mathias, a menacé de faire sauter le couvercle d'une histoire remarquable, les querelles familiales ajoutant une autre intrigue secondaire au drame. Qu'est-ce qui a été dit, quand, pourquoi et par qui ? GOAL jette un regard sur une série d'événements malheureux qui ont ramené le champion du monde 2018, qui a quitté Manchester United pour la Juventus durant l'été 2022, sous les feux de la rampe.

Que s'est-il passé entre Paul Pogba et son frère ?

Mathias Pogba a fait une annonce qui a fait l'effet d'une bombe le 28 août, avec une vidéo publiée sur les médias sociaux et traduite en quatre langues. Elle promettait des "révélations explosives" sur la star de la Juve, Paul Pogba, afin que sa fidèle base de fans puisse "décider, en toute connaissance de cause, s'il mérite vraiment l'admiration, le respect et l'amour du public, s'il mérite sa place en équipe de France, s'il mérite de commencer à la Juventus, s'il est une personne digne de confiance."

Mathias, qui compte cinq sélections internationales pour la Guinée et était en dernier lieu dans l'effectif de Belfort, a également juré de faire des révélations sur l'avocate Rafaela Pimenta - qui a été chargée de gérer la carrière de Pogba après le décès de l'agent italien Mino Raiola. Kylian Mbappé a également été involontairement entraîné dans la discussion, l'attaquant du Paris Saint-Germain - qui est un collègue international de Pogba - ayant fait l'objet d'une demande de "maraboutage".

Comment Paul Pogba a-t-il répondu à son frère ?

Pogba n'a pas apprécié de voir son nom et son image traînés dans la boue et a immédiatement demandé des conseils juridiques, avec une déclaration publiée par ses avocats indiquant : "Les récentes déclarations de Mathias Pogba sur les réseaux sociaux ne sont malheureusement pas une surprise. Elles s'ajoutent aux menaces et tentatives d'extorsion de fonds proférées par une bande organisée à l'encontre de Paul Pogba. Les autorités compétentes en Italie et en France ont été informées il y a un mois et il n'y aura pas d'autres commentaires sur l'enquête en cours."

Paul Pogba a-t-il été victime d'une tentative de chantage ?

Une enquête sur une tentative d'extorsion présumée a été ouverte en août, France Info ayant obtenu une copie des audiences de Pogba. Le milieu de terrain de 29 ans aurait déclaré à la police avoir été emmené dans un appartement de la banlieue parisienne et menacé par des hommes cagoulés et armés de fusils d'assaut.

Ses agresseurs auraient réclamé 13 millions d'euros pour "service rendu", à savoir une protection "en toute discrétion" depuis le début de la carrière de Pogba. Ces individus se seraient ensuite invités à l'improviste à des séances d'entraînement à Manchester United et à la Juventus, où d'autres tactiques d'intimidation auraient été mises en œuvre. Pogba affirme avoir reconnu son frère en compagnie de ces gangs - un qu'il a finalement payé 100 000 € après avoir été menacé de rendre publiques des accusations qui seraient plus dommageables pour son image.

Pourquoi Mbappé est-il associé à l'affaire Pogba ?

Getty

Pogba affirme que ses maîtres chanteurs souhaitent le discréditer en prétendant qu'il a demandé l'aide d'un sorcier lorsqu'il a tenté de jeter une malédiction sur son collègue français Mbappé. Mathias Pogba a déclaré dans une série de messages sur les médias sociaux : "Ce que j'attendais est arrivé : mon petit frère commence enfin à montrer son vrai visage. Puisque c'est lui qui a commencé à dire des mensonges à la police et qui fait sortir l'info, tu ne peux rien me reprocher. Tu voulais vraiment me faire taire, quitte à mentir et à m'envoyer en prison."

Il a ajouté : "Kylian, tu comprends maintenant ? Je n'ai rien contre toi, ce que je dis est pour ton bien, tout est vrai et connu, le sorcier est connu ! Désolé pour ce frère, un soi-disant musulman jusqu'au cou dans la sorcellerie". Paul Pogba a nié toute implication avec un sorcier, mais L'Equipe rapporte qu'il existe une vidéo qui soutient les affirmations de Mathias.

Paul Pogba sera-t-il toujours sélectionné par la France ?

Pogba est actuellement sur la touche pour cause de blessure, mais il espère être de retour à temps pour assurer sa place dans l'équipe de France pour la phase finale de la Coupe du monde 2022 au Qatar. Tout problème avec Mbappé, qui garderait un "œil attentif" sur les événements à distance, pourrait menacer sa place.

Didier Deschamps doit dévoiler sa prochaine liste le 15 septembre, et il est probable que Pogba ne soit pas retenu en raison d'un manque de temps de jeu. Il a cependant de grandes décisions à prendre avant que les Bleus ne commencent à défendre leur couronne mondiale le 22 novembre contre l'Australie. Noël Le Graet, président de la Fédération française de football (FFF), a déclaré : "J'aime Paul. J'espère que cela ne remet pas en cause sa place en équipe de France. A ce stade, ce ne sont que des rumeurs".