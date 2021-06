Paul Pogba prévient les Bleus

Cadre incontesté de l’équipe de France, Pogba estime que les Bleus ne doivent pas se voir trop beau pour s’éviter toutes déconvenues.

Paul Pogba n’a que 28 ans et pourtant, il va bientôt franchir le cap des 80 sélections avec l’équipe de France. Membre des Bleus depuis 2013, le milieu de Manchester United a tout connu avec son pays : une première Coupe du Monde au Brésil, un Euro 2016 perdu à la maison puis le sacre mondial en Russie en 2018.

Du jeune espoir en 2014, Pogba est maintenant l’un des cadres vocaux de cet effectif façonné par Didier Deschamps depuis presque huit ans. Tel un vieux sage, il n’hésite pas à distiller ses conseils afin d’être sûr que tout le monde reste sur le droit chemin.

"J’ai encore en travers de la gorge l’Euro 2016, confesse-t-il à Téléfoot. Il y a une autre équipe qui est venue prendre cette coupe chez nous et bien sûr que ça reste. On a gagné la Coupe du Monde donc c’était un mal pour un bien mais on n’est pas venu ici pour être une belle équipe qui a participé. On veut aller gagner cet Euro, on doit être motivé. Il ne faut pas se voir trop beau, beaucoup de monde le fait déjà."

Avec le retour de Karim Benzema chez les Bleus et ce trio offensif qui donne l’eau à la bouche, il y a de quoi espérer voir des buts et un festival français à l’Euro. Mais, Pogba est conscient de ces attentes et joue la carte de la prudence.

Pas question de s’enflammer même si le match amical contre le pays de Galles lui a permis de se rappeler au bon souvenir de Benzema. En 2014, il lui avait offert une passe décisive contre la Suisse. A Nice, ils ont bien failli en faire de même si le gardien gallois ne s’était pas interposé.

"On s’est amélioré, on s’est renforcé. Bien sûr que Karim est une arme supplémentaire, une belle arme même. Ça faisait longtemps qu’on n’avait pas joué ensemble mais dès les premiers entraînements, c’est comme s’il n’était jamais parti. Quand tu as des joueurs de classe mondial, c’est toujours facile de les trouver, ils ont des qualités hors norme."