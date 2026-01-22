Paul Pogba à Wrexham, le transfert que personne n'attendait

Le joueur de 32 ans a fait son retour sur les terrains à Monaco, en Ligue 1, après une période d'absence pour dopage. L'ancien international français et ancien attaquant de Manchester United, Louis Saha, pense qu'il pourrait être un atout précieux pour l'équipe de Ryan Reynolds et Rob Mac.

Pogba a rejoint Monaco en juin, libre de tout contrat, signant ainsi son retour tant attendu. Le milieu de terrain a purgé une suspension de quatre ans pour dopage, réduite à 18 mois en appel, et a rejoint le club français après avoir résilié son contrat avec la Juventus. Il a fait ses débuts avec Monaco en novembre, en entrant en jeu en fin de match lors d'une défaite 4-1 contre Rennes, marquant ainsi sa première apparition en compétition officielle depuis 2023. Le défenseur monégasque Caio Henrique affirme que l'équipe a été impressionnée par Pogba à l'entraînement, mais les blessures ont été un problème pour le milieu de terrain depuis son retour, ce qui explique qu'il n'ait disputé que 30 minutes avec son nouveau club cette saison.

Le directeur général de Monaco, Thiago Scuro, a admis que les débuts de Pogba à Monaco ont été frustrants et qu'un départ de l'ancien international français cet été est envisageable. Pogba a signé un contrat de deux ans à son arrivée, mais Scuro reconnaît que la période a été difficile jusqu'à présent pour le joueur de 33 ans. Il a déclaré : « Le programme et le plan concernant Paul ne fonctionnent pas comme prévu initialement. Il est très perturbé par les difficultés qu'il rencontre… [il souhaite] être plus disponible, avoir plus de temps de jeu. Si cela ne fonctionne pas, les deux parties pourront bien sûr se réunir cet été et tenter de rediscuter de la suite des événements. Ce n'est pas le moment d'aborder ce sujet, car nous sommes pleinement mobilisés pour trouver une solution et le faire revenir. »

Interrogé sur l'avenir de Pogba, Saha a expliqué pourquoi Wrexham pourrait être une bonne option. Il a déclaré à Grosvenor Casinos : « Paul Pogba de retour en Angleterre ? Le championnat français est extrêmement difficile, pour être honnête. Il est revenu, mais a connu quelques blessures. Nous voulons tous que Pogba soit au sommet de sa forme, et s'il l'est, il n'y a aucune raison qu'il ne soit pas en équipe de France pour la Coupe du Monde. Mais nous arrivons à un moment crucial, février-mars. Qui sait où Pogba sera ? Je ne sais pas s'il jouera en Premier League ou non. Je ne vois pas vraiment d'obligation pour lui. Il doit vraiment réfléchir à son avenir. Monaco a été formidable en lui offrant la plateforme idéale pour progresser. Je verrai cet été quelle sera sa situation, combien de matchs il aura joués. Je suis sûr que des clubs seront intéressés. Il a réalisé une excellente saison, c'est certain. Paul Pogba à Wrexham ? Ce serait fantastique pour les réseaux sociaux. Paul a des vues sur Hollywood et souhaite devenir acteur d'une manière ou d'une autre, donc cela pourrait être une bonne idée. »