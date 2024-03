Pau Cubarsi fait déjà oublier Sergio Ramos

La star du FC Barcelone Pau Cubarsi a poursuivi son parcours sensationnel en étant appelé pour la première fois en équipe d'Espagne.

Cubarsi a conservé sa place de titulaire à Barcelone ces dernières semaines, alors qu'il n'avait été appelé qu'en cas de blessure, et le jeune homme de 17 ans a impressionné. Xavi Hernandez a salué sa maturité et son sens de la décision, et l'adolescent restera dans l'équipe première jusqu'à la fin de la saison. Après avoir représenté l'Espagne à trois niveaux, Cubarsi est passé rapidement des U17 à l'équipe de Luis de la Fuente.

De la Fuente a acquis la réputation d'intégrer de jeunes talents dans ses plans, après avoir fait débuter Lamine Yamal, coéquipier de Cubarsi à Barcelone, à l'âge de 16 ans en septembre. Cette décision a établi une nouvelle référence pour la Roja, puisque Lamine Yamal a battu un nouveau record commun en devenant le plus jeune buteur et le plus jeune joueur de l'équipe d'Espagne lors d'une première victoire contre la Géorgie, à l'âge de 16 ans et 57 jours.

Cubarsi fait oublier Sergio Ramos

Cubarsi devient ainsi le troisième joueur ayant disputé le moins de matches en première division à être appelé en équipe d'Espagne, derrière son compatriote du FC Barcelone Gavi.

L'arrière central catalan ouvre également une nouvelle ère pour les défenseurs, Sergio Ramos détenant ce record depuis mars 2005, après avoir fait ses débuts à 18 ans, après 40 matches avec Séville.