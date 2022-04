Patrice Evra : "Le football m'a sauvé"

Lancien Mancunie a été victime d'un certain nombre d'expériences terribles, notamment la vente de drogue.

Evra vivait dans une famille où il était l'un des 24 frères et sœurs. Mais l'homme de 40 ans a concédé qu'après que son père ait quitté la maison, ils ont dû faire tout ce qu'il fallait pour survivre.

"Parfois, à minuit, quand ils jetaient les Big Macs froids, nous les récupérions dans les poubelles. Après que mon père nous ait quittés, tout était chaotique", a déclaré Evra lors d'une interview avec BBC One.

"Le football m'a sauvé. Quand j'avais 17 ans, je me suis rendu en Italie [il a fait des séjours à Marsala et Monza avant de signer à Nice en 2002]. Je me souviens que lorsque je suis entré dans ma chambre, il y avait un survêtement.

"J'ai vendu de la drogue, j'ai mendié et j'ai travaillé dans un magasin de télévision. L'un n'est pas vrai", a déclaré Evra en jouant à "Deux vérités et un mensonge".

"Je ne vendais pas de téléviseurs."

"J'ai appelé ma mère et j'ai dit : 'C'est le paradis, il y a des gens pour nous servir à manger et nous avons deux fourchettes d'un côté et deux couteaux de l'autre'."

L'ancien joueur de Monaco, Manchester United, Juventus et Marseille s'est ouvert sur son passé à travers son autobiographie "I Love This Game", une lettre ouverte à The Players' Tribune, ainsi que d'autres interviews.

Dans l'un de ces entretiens avec le Times, Evra a reconnu avoir été victime d'abus sexuels dans son enfance.

"Je n'ai pas honte d'admettre que j'ai eu l'impression d'être un lâche pendant de nombreuses années pour ne pas en avoir parlé", a déclaré Evra.