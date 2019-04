Pastore désireux d'apporter sa contribution à l'AS Roma

Javier Pastore a mis en valeur le caractère de Claudio Ranieri qui a "parlé à tous les joueurs" de la Roma et a donné confiance à l'équipe.

Javier Pastore a eu un impact considérable lors de la victoire 3-0 sur Cagliari, marquant le deuxième but de son équipe.



"Nous avons joué un bon match, l’important était de gagner, de prendre trois points et de continuer à lutter pour une place en ", a déclaré Pastore à Sky Sport Italia.



"C’était une solide performance et je pense que Ranieri a compris la situation dans laquelle nous nous trouvions, qui n’était pas la bonne. Il a parlé à tous les joueurs, nous a interrogés sur notre football et a tout mis en place pour nous aider à avoir confiance en nous. Vous pouvez voir les résultats sur le terrain.



J’ai eu la malchance de me blesser au début de la saison, puis après cela, je n’étais plus considéré comme une option pour le précédent entraîneur (Eusebio Di Francesco, ndlr). J'ai perdu beaucoup de mois, mais je suis prêt maintenant et en forme, désireux d'apporter ma contribution", a jugé l'ancien joueur du PSG.