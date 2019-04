Roma - Cagliari (3-0), avec un Pastore étincelant, la Roma reste dans la course à la Ligue des champions

La Roma a obtenu une précieuse victoire face à Cagliari. Javier Pastore a eu une influence considérable dans le succès de son équipe.

34ème journée de

- : 3-0

Buts : Fazio (5'), Pastore (8'), Kolarov (86')

L'AS Roma a mis la pression sur l' , qui affrontera la Turin ce samedi soir (20h30) et l' , qui jouera contre le dimanche (20h30) dans la course à la .

L'équipe dirigée par Claudio Ranieri a géré son match comme il le fallait après les buts très rapides inscrits par Fazio (5') et Pastore (8'). Par la suite, Kolarov a corsé l'addition à quelques minutes de la fin de la rencontre.

Titulaire à l'occasion, une première depuis environ trois mois, Javier Pastore a offert une prestation de haut vol au-delà de son but. Servi dans la surface plein axe, l'ancien joueur du PSG a ouvert son pied pour trouver la direction des filets et a également offert quelques gestes techniques utiles dans le jeu afin d'éliminer ses opposants et faire gagner des mètres à la Roma.

Remplaçé par Diego Perotti à la 62ème minute de jeu, Pastore a été ovationné par le public du Stadio Olimpico. Avec ce succès 2-0, l'AS Roma est désormais quatrième provisoire de avec 58 points, soit deux de plus que l'AC Milan et l' , qui comptent un match en moins.