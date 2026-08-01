Un entraîneur espagnol est en passe de prendre les rênes du club d'Al-Ahli, en Arabie saoudite, la saison prochaine, en remplacement de l'entraîneur allemand Matthias Jaissle.

Des rapports de presse avaient confirmé que Jaissle avait présenté sa démission du poste d'entraîneur d'Al-Ahli, avant-hier jeudi, afin de prendre en main l'équipe de Newcastle United la saison prochaine, en remplacement de son ancien entraîneur Eddie Howe.

Depuis le départ de Jaissle, le nom d'Al-Ahli a été associé au recrutement de plusieurs entraîneurs, dont les plus en vue sont l'Espagnol Xavi Hernández, le Néerlandais Arne Slot, ainsi que les Portugais Vítor Pereira, Nuno Santo et Sérgio Conceição.

Le journaliste réputé Santi Aouna a révélé un nouveau nom figurant sur la liste des candidats d'Al-Ahli : l'Espagnol Marcelino, ancien entraîneur du club de Villarreal.

Aouna a affirmé, dans un tweet publié sur son compte personnel sur le réseau « X », que les négociations entre Al-Ahli et Marcelino se trouvaient à un stade avancé, après que l'entraîneur espagnol a accepté de diriger l'équipe la saison prochaine.

Âgé de 60 ans, il possède une riche carrière d'entraîneur, entamée il y a une trentaine d'années, dont il a passé la majeure partie en Liga, à l'exception d'une courte expérience avec Marseille en 2023.

Tout au long de cette carrière, Marcelino a dirigé plusieurs des équipes espagnoles les plus prestigieuses, à l'image de Villarreal, Valence, l'Athletic Bilbao, le Séville FC et le Real Saragosse.

L'entraîneur espagnol n'a remporté que deux titres au plus haut niveau : la Coupe du Roi 2019 avec Valence et la Supercoupe d'Espagne 2021 avec l'Athletic Bilbao.

Les supporters d'Al-Ahli espèrent que Marcelino sera le digne successeur de Jaissle, qui est resté 3 ans à la tête de la direction technique de l'équipe saoudienne, période durant laquelle il a remporté à deux reprises la Ligue des champions d'Asie Elite et une seule fois la Supercoupe d'Arabie saoudite.