Arsenal cherche à trouver un accord avec Newcastle United concernant le transfert du Brésilien Bruno Guimarães d'ici la fin de cette semaine.

Le journal anglais « Metro » a rapporté que Guimarães a déjà accepté de rejoindre Arsenal et a informé Newcastle de son souhait de rejoindre l'équipe de l'entraîneur Mikel Arteta cet été.

Le mois dernier, Newcastle a refusé l'offre initiale présentée par Arsenal d'un montant de 55 millions de livres sterling, qui avait été annoncée par l'intermédiaire d'agents.

Le champion de Premier League a ensuite formulé une proposition de 70 millions de livres sterling, mais Newcastle a également rejeté l'offre.

Arsenal devrait progresser vers la conclusion de la transaction avec une offre supérieure à 75 millions de livres sterling.

Arsenal considère le recrutement de Guimarães comme une priorité, afin de renforcer son milieu de terrain, et souhaite parvenir à un accord avec Newcastle avant la fin du mois de juillet en cours.

Certains rapports de presse avaient indiqué ces derniers jours que le Brésilien Vinícius Júnior, la star du Real Madrid, se trouvait également dans le viseur d'Arsenal, mais le club londonien veut d'abord boucler le transfert de Guimarães.