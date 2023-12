"Pas un attaquant", Riolo veut changer de poste à Mbappé !

Daniel Riolo milite pour que Kylian Mbappé soit repositionné sur le côté gauche

Kylian Mbappé a déçu samedi lors de la courte victoire du PSG contre Nantes (2-1), à l’occasion de la 15e journée de Ligue 1. Persuadé qu'il n'a pas les qualités pour briller au centre de l'attaque francilienne, Daniel Riolo milite pour que Kylian Mbappé soit repositionné sur le côté gauche, et ce dès mercredi pour le choc face au Borussia Dortmund en Ligue des champions.

"Mbappé n'est pas un 9 !"

"On était vraiment sur un 4-3-3 contre Nantes. Barcola jouait dans la position qui est normalement celle de Mbappé et il a plutôt fait un bon match en proposant beaucoup de solutions. Il n’ose pas encore assez mais son match est positif. Ce 4-3-3 a un peu ronronné et je ne suis pas convaincu par certaines positions. À Dortmund, Luis Enrique va-t-il jouer avec Mbappé en 9? Franchement, je ne l’espère pas", a-t-il tonné samedi dans l’After Foot.

L'article continue ci-dessous

"Je veux Gonçalo Ramos en 9 et un mec à droite que ce soit Kang-in Lee ou Randal Kolo Muani. Au milieu, Warren Zaïre-Emery est revenu donc on peut imaginer qu’il sera titulaire à Dortmund. On aura une équipe avec probablement Ugarte, Vitinha et Zaïre-Emery. J’espère qu’on aura Mbappé dans sa position préférentielle et qu’on va arrêter le délire de vouloir le faire jouer 9", a-t-il insisté. Un avis partagé par notre consultant Kevin Diaz: "Moi je n’aime pas Mbappé en 9 avec le ballon. Il n’a pas de jeu de tête, il n’est pas bon dos au jeu. C’est un joueur qui doit fuir et prendre la profondeur."