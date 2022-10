Pas touche Wanda ! Icardi sans pitié avec son ex

Mauro Icardi a renvoyé sa femme Wanda Nara après qu'elle ait tenté de réclamer un million d'euros pour son transfert du PSG à Galatasaray.

Icardi et Nara se sont mis ensemble en 2013 alors que cette dernière était encore mariée à Maxi Lopez, coéquipier d'Icardi à la Sampdoria, et la controverse a suivi le couple depuis.

Icardi s'est fait tatouer les enfants de Lopez après que lui et Nara aient divorcé, et Lopez a refusé de serrer la main d'Icardi avant que la Sampdoria ne rencontre l'Inter Milan dans ce qui est devenu le "Wanda Derby".

Depuis, elle est l'agent d'Icardi et a supervisé les transferts ultérieurs de l'Inter au Paris Saint-Germain et, plus récemment, son transfert sous forme de prêt à Galatasaray, convenu cet été.

Icardi recevra 750 000 euros pour son séjour à Istanbul, 75 000 euros supplémentaires s'il inscrit 20 buts cette saison et 3 000 euros pour chaque victoire.

Selon le journal turc Hurriyet, le joueur de 29 ans pense que la perspective de verser cette somme à son ex est juridiquement incorrecte, bien qu'elle souhaite recevoir l'argent "le plus rapidement possible".

Icardi et Nara ont semblé se séparer en octobre dernier avant de se rabibocher, et bien que l'attaquant ait affirmé être toujours avec Nara, elle a confirmé leur séparation sur Instagram en septembre.

"C'est très douloureux pour moi de vivre ce moment", a-t-elle écrit. "Mais compte tenu de mon exposition et des choses qui transcendent et de la spéculation médiatique, il est préférable qu'ils l'apprennent par moi. Je n'ai rien de plus à clarifier et je ne vais pas donner de détails sur cette séparation."

Nara a depuis posté des photos d'elle au lit avec le rappeur argentin L-Gante, qui est de 13 ans son cadet, ce à quoi Icardi a répondu : "Elle est la risée du monde entier avec son comportement, avec ses attitudes".