Le choix par Bruno Guimarães du maillot numéro 39 avec Arsenal n'était ni une décision aléatoire ni une simple préférence personnelle, mais il est lié à une histoire humaine touchante qui remonte aux premières années de sa carrière, et qui recèle dans ses détails beaucoup de lutte, d'ambition et de fidélité envers sa famille.

Le milieu de terrain brésilien a finalisé son transfert vers Arsenal cet été, en provenance de Newcastle United, pour un montant de 75 millions de livres sterling, entamant ainsi un nouveau chapitre de sa carrière après des années durant lesquelles il a laissé une empreinte évidente avec les Magpies.

Guimarães était l'une des figures les plus marquantes de Newcastle depuis son arrivée dans l'équipe en provenance de l'Olympique Lyonnais en 2022, et il s'est rapidement transformé en l'un des éléments clés de l'effectif, devenant également l'un des joueurs les plus appréciés des supporters du club.

Durant son passage dans le Tyneside, le milieu de terrain brésilien a disputé 195 matches sous le maillot de Newcastle, et il a contribué avec succès à mener l'équipe au sacre en Coupe de la Ligue anglaise, la « Carabao Cup », en 2025, permettant au club de décrocher son premier titre depuis 70 ans.

Aujourd'hui, Guimarães, âgé de 28 ans, entame un nouveau défi avec Arsenal, avec un objectif clair en ligne de mire : lutter pour les titres et aider les Gunners à conserver le titre de Premier League anglaise pour une deuxième saison consécutive.

Mais au-delà de sa valeur technique, il y a un autre élément qui attirera l'attention des supporters d'Arsenal en voyant la star brésilienne sous le maillot de leur nouvelle équipe : son choix de porter le numéro 39.

Pourquoi Guimarães a-t-il choisi le numéro 39 ?

Le numéro 39 est lié à une histoire très particulière dans la vie de Bruno Guimarães, puisqu'il l'accompagne depuis ses débuts dans le football, lorsqu'il était un jeune joueur prêté à l'Athletico Paranaense au Brésil.

Depuis lors, ce numéro est devenu une partie de son identité footballistique, et il a continué à le porter jusqu'à devenir l'un des milieux de terrain les plus en vue du Brésil et de l'Europe.

En février 2023, Guimarães a évoqué la raison de son attachement à ce numéro, expliquant qu'il ne le considérait pas comme un simple numéro dans le dos du maillot, mais comme un symbole de sa carrière, de sa vie et de sa famille.

Guimarães a déclaré, dans des propos rapportés par le journal britannique « The Sun » : « Ce numéro raconte une histoire plus belle que les mots ne sauraient le dire : c'est le numéro 39. Je sais que les gens le trouvent étrange pour un joueur de football, mais pour moi, c'est un numéro spécial. Il est même plus que cela : c'est un numéro magique. »

Il a ajouté : « Le numéro 39 m'a tout donné dans la vie. C'est lui qui m'a mené à Newcastle, c'est lui qui m'a assuré la nourriture et les vêtements, et qui a couvert les frais des trajets en bus qui duraient trois heures, dans la poursuite de la réalisation de mon rêve. »

Le numéro de la voiture de son père détient le secret de l'histoire

Derrière le numéro 39 se cache une histoire familiale qui dévoile un aspect différent de la vie de la star brésilienne, car le choix de ce numéro remonte à son père, qui travaillait comme chauffeur de taxi à Rio de Janeiro.

Le taxi que conduisait le père de Guimarães portait le numéro 39, et c'est pourquoi ce numéro est devenu, dans l'esprit du joueur, associé à son père et aux années qu'a vécues la famille durant sa quête d'une vie meilleure et de la réalisation de son rêve dans le football.

Guimarães a déclaré à ce sujet : « Le numéro 39 était celui du taxi que conduisait mon père à Rio de Janeiro. »

Dès lors, ce numéro, qui peut sembler étrange à de nombreux supporters de football, s'est transformé en un symbole personnel pour Guimarães, résumant des années de sacrifice, de travail et de quête d'un rêve : atteindre le sommet.

Après des années à porter le numéro 39 à différentes étapes de sa carrière, Guimarães continue de porter le même numéro avec Arsenal, faisant en sorte que le maillot reste lié à une histoire qui a commencé dans les rues de Rio de Janeiro et s'est achevée avec l'un des milieux de terrain les plus en vue du football européen.

Ainsi, le numéro 39 qui apparaîtra dans le dos du maillot de Guimarães avec Arsenal ne représente pas un simple choix inhabituel, mais porte pour le joueur brésilien le souvenir de son père, le commencement de son parcours, et les circonstances qui l'ont aidé à atteindre le rang qu'il occupe aujourd'hui.