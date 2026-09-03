Le Barça a commencé à s'activer pour sécuriser l'avenir de ses jeunes talents les plus en vue, après la fermeture du marché des transferts estival.

Lejournal espagnol Marca a révélé que la direction sportive dirigée par Deco a lancé ce qu'il a qualifié d'« opération bouclier », dans le but de blinder trois des joueurs les plus prometteurs avec de nouveaux contrats assortis de clauses libératoires élevées.

Le Barça avait bouclé le mercato estival en recrutant cinq joueurs et en se séparant de plusieurs éléments aux salaires élevés, ce qui lui a permis d'ouvrir le dossier des prolongations de contrat des éléments qu'il considère comme représentant l'avenir de l'équipe.

L'Égyptien Hamza Abdelkarim arrive en tête de cette liste, après avoir attiré tous les regards ces derniers mois. En effet, le Barça a activé la clause d'achat définitif de son contrat pour 1,5 million d'euros à la suite de sa participation avec la sélection égyptienne à la Coupe du monde, avant de poursuivre sur sa lancée et de devenir le meilleur buteur de l'équipe lors de la préparation de la nouvelle saison.

Selon Marca, le club catalan s'apprête à améliorer considérablement le contrat de l'attaquant égyptien, en faisant passer le montant de la clause libératoire de 15 millions d'euros à 150 millions d'euros, une démarche qui reflète la confiance de la direction en son potentiel et sa volonté de le protéger des convoitises des clubs européens.

Hamza ne sera pas le seul joueur concerné par ce projet, puisque le Barça travaille également à prolonger le contrat du milieu de terrain Marc Bernal jusqu'en 2031, avec une augmentation de salaire, après que Deco a assuré au joueur que le recrutement de Rodri n'affecterait ni sa place ni sa carrière au sein de l'équipe.

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L'« opération bouclier » inclut également le jeune arrière gauche Xavi Espart, qui s'est imposé avec force dès la préparation et a réussi à se faire une place dans l'équipe première en ce début de saison, ce qui a poussé le club à accélérer l'amélioration de son contrat, qui court actuellement jusqu'en 2028.

Le journal espagnol a affirmé que le Barça a préféré reporter les négociations de prolongation à l'après-fermeture du marché des transferts, afin de se concentrer sur les transactions et les départs, avant de tourner désormais son attention vers la sécurisation de l'avenir de ses jeunes talents les plus en vue, qu'il considère comme la pierre angulaire du projet de l'équipe dans les années à venir.

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