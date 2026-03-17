"Pas de vaches sacrées ici", Arbeloa tape du poing sur la table

Cela contredit les rumeurs qui ont circulé sur les Merengues cette saison, et malgré son excellente gestion du match aller, Arbeloa a affirmé ne pas être en mesure de conseiller son homologue Pep Guardiola.





L'un des thèmes récurrents de la saison au Real Madrid a été le traitement de faveur perçu envers les joueurs vedettes au Bernabeu, et la frustration croissante des supporters face au pouvoir supposé des joueurs au sein du club. Arbeloa a cependant nié ces allégations.





« En deux mois passés ici, je n'ai pas eu l'impression qu'il y ait des joueurs intouchables. Des joueurs comme Valverde, Vinicius et Tchouameni ont mérité leur temps de jeu ; ce ne sont pas des joueurs intouchables.





« Tous les jeunes issus du centre de formation réalisent des performances de très haut niveau ; ils jouent très bien, ce qu'ils savent faire. Ce sont des garçons très talentueux qui contribuent énormément. » « Quand certains joueurs seront de retour, j’aurai plus d’options et, je l’espère, nous pourrons toujours aligner le onze de départ le plus adapté.»





Ces trois derniers matchs ont également vu un Fede Valverde plus offensif, auteur de cinq buts pour le Real Madrid. Arbeloa souhaitait néanmoins qu’il poursuive sur cette lancée lorsqu’il disposera de davantage d’options offensives.





« Fede peut jouer à tous les postes et il est très performant partout. Il est au sommet de sa forme et il marque. Il a une grande liberté de mouvement. Quand Bellingham et Mbappé reviendront, nous devrons continuer avec cette version de Fede.»





Par ailleurs, le fait qu’Arda Guler ait été l’un des premiers joueurs remplacés contre Manchester City et qu’il ait débuté sur le banc contre Elche a suscité des interrogations. Il est entré en jeu et a inscrit l’un des plus beaux buts de la saison depuis sa propre moitié de terrain.





« Le but contre Elche était spectaculaire. Un but fantastique. Et ce duel [sur les corners] avec Haaland… Nous devons défendre le Norvégien, et plus on est de fous, plus on rit. » Mais je pense qu'Arda a fait du bon travail, et on verra si on peut réitérer ça demain.





« Je ne suis pas en position de donner des conseils à Guardiola. »





Autre surprise récente : la décision de Guardiola d'accorder un jour de repos à ses joueurs avant d'affronter le Real Madrid. On a demandé à Arbeloa son avis.





« Je pense qu'il l'a bien expliqué ce matin. Ce n'est pas nouveau pour eux. C'est le 987e match qu'il dirige. Je ne suis pas en position de lui donner des conseils. C'est une équipe qui se connaît parfaitement ; ils jouent les yeux fermés, car ils sont ensemble depuis tellement d'années. »





Arbeloa aura désormais plus d'options offensives à sa disposition mardi soir, après que Kylian Mbappé a été déclaré apte à voyager. Il devrait jouer un rôle à l'Etihad, alors que le Real Madrid tentera de conserver son avance de trois buts.