Pas de supporters de l’OM en Grèce

Razvan Lucescu, le coach du PAOK, va être déçu. Le technicien roumain attendait avec impatience que les supporters de l’OM « reçoivent le même traitement » en Grèce que celui auquel ont eu prétendument droit ceux de la formation hellène au Vélodrome jeudi soir. Mais, il n’y aura finalement pas de déplacement pour les fans olympiens.

Selon une information du RMC Sport, les autorités grecques ont fait le choix d’interdire la venue des Marseillais à Salonique. Elles ont pris leurs dispositions pour éviter tout débordement et faire en sorte que le match se dispute dans les meilleures conditions.

L’UEFA a ouvert une enquête disciplinaire

Une décision qui sera difficile à contester, surtout après ce qui s’est passé à l’aller. Des incidents ont éclaté entre les deux camps jeudi soir. Il y a aussi eu des dégâts dans le parcage visiteur. Sans parler des heurts qui s’étaient produits près du Vieux Port avant la partie. Autant de scènes regrettables qui ont conduit la commission de discipline de l’UEFA à ouvrir une enquête. De nombreuses charges pèsent contre chacun des deux clubs

A noter que le décret interdisant aux fans olympiens de se rendre en Grèce n’a pas encore été officiellement confirmé. Cela n’empêche pas les membres des différents groupes de supporters d’annuler d’ores et déjà leur voyage.

Pour rappel, la rencontre aller de ce quart de C4 s’était achevée sur un succès 2-1 des Marseillais. Rien n’est joué avant la seconde manche et Payet et consorts auraient eu bien besoin du soutien de leur public à l’extérieur. Mais la priorité a été donnée à la sécurité et c’est tant mieux.