Le FC Barcelone a déclaré qu'il avait laissé "la porte ouverte" pour le retour de Lionel Messi après avoir prévu des revenus records pour la campagne

Le club catalan a annoncé son nouveau budget et sa situation financière et prévoit des bénéfices de 274 millions d'euros et des revenus de 1,255 milliard d'euros, des chiffres qu'Eduard Romeu, vice-président financier, a qualifiés de "prudents".

Romeu a admis que le club avait prévu une masse salariale plus faible après l'avoir vu passer de 617 millions d'euros en 2020/21 à 518 millions d'euros la saison dernière, mais il a également insisté sur le fait que le Barca serait heureux de reprendre Messi malgré les chiffres.

" Nous savons comment faire pour que des miracles se produisent. Les portes sont toujours ouvertes pour Messi", a déclaré Romeu lors d'une conférence de presse. "C'est une question qui relève de la direction sportive et si la direction sportive le souhaite, nous nous mettrons au travail pour atteindre cet objectif."

Romeu a cité la présence de "contrats à coût élevé" pour le chiffre plus élevé que prévu, mais pense qu'ils "disparaîtront" bientôt, faisant référence aux contrats des meilleurs salariés Gerard Piqué, Sergio Busquets et Jordi Alba.

"Il y a un certain nombre de contrats qui ont un coût très élevé et entre cette saison et la saison prochaine, ils disparaissent", a déclaré Romeu, ajoutant qu'il souhaite atteindre un équilibre d'ici la saison 2024/25.

"Ce qui nous déstabilise, c'est le montant que nous dépensons pour les salaires de nos joueurs", a déclaré Romeu. "Nous avions prévu une réduction plus importante de la masse salariale. Cinq cents millions d'euros seraient le chiffre idéal pour une équipe de première division compétitive."