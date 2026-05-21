Pas de regrets après son transfert : « Ce club est actuellement supérieur à l’Ajax. »

Lyfe Oldenstam ne regrette pas son transfert de l’Ajax à Côme. C’est ce qu’a affirmé le jeune latéral droit de 19 ans lors d’un entretien avec ELF Voetbal.

Recruté l’été dernier par le club lombard, en provenance de l’Ajax, sans indemnité de transfert, le latéral droit n’a pas encore fait ses débuts, mais il a déjà participé à plusieurs séances d’entraînement avec le groupe professionnel dirigé par Cesc Fàbregas.

Il reste convaincu d’avoir fait le bon choix : « Je pense que Côme est actuellement meilleur qu’Ajax. Ajax a beaucoup à apprendre de Côme en matière de défense et de placement. Et la Serie A est un championnat plus exigeant que l’Eredivisie. »

Sur le plan personnel, il estime avoir déjà beaucoup progressé : « Dès mon arrivée, j’ai constaté à quel point la défense est prise au sérieux en Italie. On soigne les moindres détails. Les arrières travaillent souvent séparément des milieux et des attaquants, et l’on multiplie les exercices sans ballon. »

« En outre, la préparation physique est primordiale : je passe donc beaucoup de temps en salle de musculation. Les résultats se voient déjà, et c’est indispensable, car ici, je affronte des joueurs plus puissants qu’à l’Ajax », explique Oldenstam.

Formé à l’Ajax entre 2020 et 2025, après avoir été repéré au PEC Zwolle, il estime que son choix s’inscrit dans la continuité de sa progression.

Le défenseur, originaire de Lelystad, n’est pas le seul Néerlandais du club : l’ailier Jayden Addai figure également dans l’effectif professionnel.