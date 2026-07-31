La direction du club saoudien d'Al-Hilal a mis un terme aux spéculations qui ont entouré l'absence de la star portugaise Joao Cancelo lors du coup d'envoi du stage de préparation de l'équipe en Autriche, affirmant qu'elle avait connaissance de la décision du joueur avant le début du stage.

Le journal saoudien « Al-Maydan Al-Riyadi », citant des sources internes à Al-Hilal, a démenti la véracité des informations qui ont circulé ces dernières heures concernant l'absence de Cancelo au stage du club sans l'accord de la direction, insistant sur le fait que tout ce qui a été rapporté à ce sujet est totalement dénué de fondement.

Le journal a précisé que la direction d'Al-Hilal avait suivi l'ensemble des canaux officiels pour informer ses internationaux des dates de rejoindre le stage, par le biais de correspondances officielles par courrier électronique comprenant les calendriers précis établis pour chaque joueur.

Et d'ajouter : « L'absence de Joao Cancelo au rassemblement de l'équipe en Autriche s'est faite après une coordination directe et avec une autorisation préalable de la direction du club. Le joueur n'a pas enfreint les consignes, et il n'y a aucune vérité dans ce qui a été dit sur son absence sans motif. »

Dans le même contexte, les sources ont révélé que le dossier du transfert de Cancelo figure actuellement en tête des priorités de la direction d'Al-Hilal, celle-ci intensifiant ses négociations avec le FC Barcelone afin de conclure le transfert du latéral portugais durant le mercato estival en cours, dans un contexte où les deux parties souhaitent boucler le dossier au plus vite.

Cette mise au point vient mettre fin à la polémique soulevée autour du sérieux du joueur, alors que les supporters attendent avec impatience de connaître son sort définitif : rester à Riyad ou revenir en Europe par la porte du « Camp Nou ».