Pas de quatrième montée de suite : Wrexham manque de peu sa place en barrages pour la Premier League

Le Wrexham AFC ne décrochera pas une quatrième promotion consécutive. Le club gallois, propriété depuis plusieurs années des stars hollywoodiennes Ryan Reynolds et Rob McElhenney, a manqué de peu les barrages d’accession à la Premier League lors de la dernière journée.

Le titre de champion était déjà attribué à Coventry City, mais la lutte pour les autres places de promotion restait indécise à l’aube de la dernière journée.

Ipswich Town, deuxième au classement, détenait la meilleure chance d’accéder directement à l’élite en tant que dauphin. En cas de faux pas, Millwall et Middlesbrough pouvaient encore espérer.

Juste derrière, Southampton était déjà certain de disputer les barrages, tandis que Wrexham, Hull City et Derby County restaient en lice pour compléter le tableau.

Samedi, Ipswich a facilement dominé Queens Park Rangers à domicile et a validé son billet pour la Premier League aux côtés de Coventry City. Millwall et Middlesbrough ont donc dû se contenter des barrages.

Dans la course à la dernière place qualificative, le suspense a duré jusqu’en fin d’après-midi : Wrexham puis Derby County ont successivement occupé la sixième place.

Wrexham a finalement partagé les points (2-2) avec Middlesbrough et a conclu la saison à la septième place. Derby County, de son côté, s’est incliné 1-2 face à Sheffield United, offrant ainsi à Hull City, vainqueur 2-1 de Norwich City, l’occasion de prendre la sixième place.

Lors des barrages, Millwall, troisième, affrontera Hull, sixième, tandis que Southampton, quatrième, recevra Middlesbrough, cinquième. Les vainqueurs de ces deux duels s’affronteront en finale à Wembley pour décrocher le dernier billet pour la Premier League.