Pas de pénaltys pour Mbappé au Real Madrid ? La grosse décision

Carlo Ancelotti a donné des nouvelles de l'identité du tireur de penalty désigné par le Real Madrid cette saison, avec Kylian Mbappé dans la course

Le Real Madrid, champion d'Europe et d'Espagne en titre, disputera son premier match de compétition de la saison 2024-25 mercredi, en affrontant l'Atalanta, vainqueur de la Ligue Europa, en Supercoupe de l'UEFA au Stade National de Varsovie, avec Mbappé sur le point de faire ses débuts avec Los Blancos.

Ancelotti est dans un dilemme pour décider du tireur de penalty désigné du club pour la campagne à venir et pour le choc de mercredi. La nouvelle recrue Kylian Mbappé était l'homme de référence pour les tirs au but dans son ancien club, le Paris Saint-Germain, tandis que Jude Bellingham, Vinicius Junior et Federico Valverde ont converti les penaltys avec succès pour leurs équipes nationales respectives lors du Championnat d'Europe et de la Copa America qui viennent de se terminer.

Interrogé sur la capacité de Mbappé à jouer ce rôle lors de sa conférence de presse d'avant-match, le manager italien a déclaré : "C'est un tireur de penalty. Vinicius les a bien tirés aussi, Bellingham l'a fait à l'Euro, Valverde à la Copa America. Je devrai choisir demain et je devrai le faire entre celui qui débutera le match de demain."

Après avoir affronté le club italien, les Merengues entameront dimanche leur campagne de défense du titre en Liga en affrontant Majorque.