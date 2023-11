Pas d'attaquant ! Le Real Madrid renforce un autre poste

Le Real Madrid surprend avec son prochain choix de recrues.

Le Real Madrid a réalisé une excellente saison jusqu'à présent, ce qui n'a pas empêché les inquiétudes de grandir au sein du conseil d'administration du club. Plus précisément, les membres de la hiérarchie s'inquiètent d'un poste particulier au sein de l'équipe première.

Il ne s'agit pas d'un attaquant, mais d'un défenseur central, ce qui peut paraître surprenant. Selon Diario AS, les dirigeants du Real Madrid sont préoccupés par le nombre d'incertitudes à ce poste. Cela inclut les performances médiocres de David Alaba cette saison, ainsi que les spéculations concernant l'avenir du capitaine Nacho Fernandez. En outre, on se demande si Eder Militao sera aussi bon qu'il l'était avant sa blessure à l'ACL.

Le rapport indique également qu'il y a des inquiétudes concernant Rafa Marin et Jesus Vallejo, qui sont respectivement prêtés à Alaves et à Grenade cette saison. On s'attend notamment à ce que le dernier ne soit pas assez bon pour l'équipe première.

Tout cela a conduit le Real Madrid à chercher un nouveau défenseur central, d'où les liens récents avec Goncalo Inacio. Il sera intéressant de voir comment ces situations évolueront au cours des prochains mois.