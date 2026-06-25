Participera-t-il à la Coupe du monde 2030 ? Une réponse surprenante de Messi

Lionel Messi, capitaine de l’équipe d’Argentine, n’exclut pas de prendre part à la Coupe du monde 2030. Âgé de 39 ans aujourd’hui, il en aura 43 lors du tournoi.

Beaucoup estimaient que son sacre au Qatar, à 35 ans, marquerait son départ de la scène internationale, mais l’icône argentin défie toujours les pronostics et brille lors de l’édition 2026.

Lors du Mondial 2026, coorganisé par les États-Unis, le Canada et le Mexique, il a déjà inscrit cinq buts en deux matchs, contre l’Algérie et l’Autriche, offrant à l’Albiceleste sa qualification pour le deuxième tour avant même la rencontre face à la Jordanie.

«La Pulga» occupe actuellement la tête du classement des buteurs de l’épreuve et, avec 18 réalisations au total, il trône aussi au sommet du palmarès des meilleurs artilleurs de l’histoire de la Coupe du monde.

Interrogé sur la possibilité de prendre part au Mondial 2030, coorganisé par l’Espagne, le Portugal et le Maroc, il a refusé de fermer définitivement la porte, déclarant au quotidien britannique Daily Mail : « Nous verrons ce qui se passera. »

Bien qu’il ait récemment affirmé ne pas envisager de participer à la prochaine édition, sa réponse cette fois-ci est apparue moins catégorique.

Des propos qui suggèrent que la star argentine n’a pas totalement écarté l’idée de prendre part à une septième Coupe du monde. d’autant qu’il avait déjà exprimé des doutes sur sa participation à la Copa América 2024 et à la Coupe du monde 2026 en raison de sa condition physique, avant de revenir finalement sur le devant de la scène et de briller à nouveau.

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Une statue géante en Patagonie

En Argentine, il a reçu un hommage exceptionnel : une statue géante de 26 mètres (85 pieds) a été inaugurée à Cotracal, en Patagonie.

Réalisée en 18 mois par le sculpteur argentin Aldo Perroisa, elle célèbre « l’ambassadeur de l’Argentine » dans le monde entier.

L’œuvre immortalise le moment précis où le capitaine s’est agenouillé sur la pelouse du stade Lusail après son tir au but décisif en finale de la Coupe du monde 2022 contre la France. Elle le montre également levant le maillot de l’Albiceleste et pointant le ciel d’un doigt, geste devenu emblématique en hommage à sa grand-mère disparue.

Cet hommage a coïncidé avec le 39e anniversaire de Messi, que ses coéquipiers de l’équipe nationale argentine ont surpris avec des cadeaux spéciaux au sein du camp d’entraînement, dans une ambiance festive largement relayée sur les réseaux sociaux.