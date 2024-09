Parti du Barça, Vitor Roque confesse

Poussé vers la sortie par le Barça, Vitor Roque a quitté le club cet été pour le Real Betis.

Vu comme la menace de Robert Lewandowski au Barça, Vitor Hugo Roque Ferreira a rejoint les Culés en janvier dernier en provenance de l’Athletico Paranaense. Mais les attentes ont été vaines. En effet, le natif de Timóteo a été invité à quitter le club.

Roque, un indésirable au Barça

Venu pour aider le Barça, Vitor Roque n’a jamais réussi à s’imposer. Le Brésilien ne faisait pas partie des plans de Xavi Hernandez, qui ne l’avait pas utilisé au cours de la deuxième moitié de la saison dernière. Si Vitor pensait que les choses allaient changer avec l’arrivée de Hansi Flick à la tête de l’équipe, rien n’a changé. Poussé vers la sortie, le joueur a été associé à plusieurs clubs, dont le Sporting Portugal ou encore l’Arabie Saoudite qu’il n’a pas hésité à refuser.

Getty

Finalement, il a posé ses valises à Betis où il a été prêté « jusqu'au 30 juin 2025, avec option pour une autre saison. L'équipe andalouse assumera le dossier du joueur et se réservera le droit d'achat ». Convoqué en équipe U20 du Brésil pour la trêve de septembre, le joueur a joué presque tout le match victorieux contre le Mexique (2-1), jeudi, a avoué avoir passé un moment difficile à Barcelone.

Vitor Roque a vécu un moment difficile au Barça

« C’était un peu compliqué pour moi. J’ai eu quelques occasions, mais pas de la manière dont je le pensais. J’ai l’esprit clair. Maintenant, je me concentre sur le Betis et je remercie Dieu de m’avoir donné l’opportunité de porter à nouveau le maillot de l’équipe nationale (…) Je pense que c’était compliqué en général. Je pensais que les choses allaient être différentes, tant dans la façon dont j’étais traité et comment je jouais, que dans la façon dont les dirigeants me parlaient. Je suis heureux d’avoir l’opportunité de jouer au Betis et de porter à nouveau le maillot de l’équipe nationale », a reconnu l’avant-centre de 19 ans après le match.

Getty Images

Conscient d’avoir passé des moments compliqués à Barcelone, l’attaquant travaille à oublier ce passé récent. « J’ai toujours été en thérapie, avec un coach. Cela m’a toujours aidé, depuis l’âge de 16 ans, quand j’ai aussi traversé quelques obstacles. Aujourd’hui, j’essaie de le faire aussi, cela m’a beaucoup aidé à surmonter plusieurs obstacles », a-t-il ajouté.