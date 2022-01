Paris truqués, un joueur d’Arsenal concerné ?

Kieran Trippier peut en témoigner : on ne plaisante pas avec les paris sportifs au Royaume-Uni, où les joueurs et joueuses qui évoluent à un niveau professionnel n’ont pas le droit à cette petite adrénaline supplémentaire lors des matchs, pour des raisons évidentes.

Trippier avait pris 10 semaines

En 2020, celui qui a récemment rejoint Newcastle avait ainsi été suspendu pendant 10 semaines par la FA pour des paris illégaux. Pas de son fait, mais de celui d’amis, à qui il avait annoncé en avant-première son transfert à venir vers l’Atlético de Madrid, en 2019.

Et il se pourrait qu’un autre joueur de Premier League soit lui aussi bientôt sanctionné. Son identité n’a pas filtré, mais son club si : l’intéressé évolue à Arsenal.

De grosses sommes misées sur un carton jaune

Et selon The Times, la FA a récemment remarqué que d’importantes sommes d’argent avaient été misées sur un carton jaune reçu par le Gunner en question, carton jaune qu’il a donc bel et bien pris lors de cette rencontre, elle aussi gardée secrète.

"La FA est au courant du problème en question et l’examine", peut-on lire dans le communiqué de la Fédération anglaise, qui n’a pour l’instant pas encore ouvert d’enquête officielle. Reste à savoir si le joueur en question est réellement impliqué dans l’affaire, ou s’il s’agit simplement d’un énorme coup de chance de la part des parieurs.