Le Paris Saint-Germain a tranché sur la question d'un recrutement du milieu de terrain espagnol Rodri lors du marché des transferts estival, dans le cadre de la volonté du club de renforcer son effectif, après avoir réalisé un exploit sans précédent dans son histoire en remportant le titre de la Ligue des champions lors des deux dernières éditions sous la houlette de Luis Enrique.

Selon le quotidien espagnol Marca, le nom de Rodri a été évoqué ces derniers temps comme une option possible pour le Paris Saint-Germain, dans un mouvement considéré comme une réponse à la démarche du Real Madrid pour s'attacher les services de Yann Diomandé. Toutefois, la direction du club parisien n'a jamais discuté de cette opération, ni du côté du président Nasser Al-Khelaïfi, ni du conseiller sportif Luis Campos, ni de l'entraîneur Luis Enrique.

Les dirigeants du Paris Saint-Germain estiment que Vitinha est le meilleur joueur à son poste à l'heure actuelle, et considèrent que le milieu de terrain de l'équipe dispose de nombreuses alternatives, aux côtés de joueurs ayant réalisé un grand bond en avant sous la direction de Luis Enrique, tels que João Neves et Fabián Ruiz, sans oublier Warren Zaïre-Emery, qui a obtenu l'opportunité de participer à la Coupe du monde bien qu'il n'ait pas été un joueur titulaire avec Didier Deschamps.

Le Paris Saint-Germain affirme qu'il n'entend faire obstacle à aucune opération du Real Madrid, malgré son retrait de la course au recrutement de Yann Diomandé face à l'intérêt du club madrilène, qui pourrait finaliser son accord avec le joueur et Leipzig dans le courant de la semaine.

Le club parisien cherche déjà d'autres options après avoir renoncé au recrutement de Diomandé, en raison du coût élevé de l'opération et des exigences financières importantes de l'ailier, tandis que le nom de Ferran Torres figure parmi les pistes évoquées.