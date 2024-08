Paris SG - Montpellier : Diffusion TV et en clair, streaming et compos probables

Paris Saint-Germain vs Montpellier

Le Paris Saint-Germain et Montpellier HSC ouvrent le bal pour la 2e journée de Ligue 1 ce vendredi. Les dernières infos ici.

Comme lors de la première journée, le Paris Saint-Germain va encore ouvrir le bal pour la deuxième journée du championnat de France. Mais cette fois-ci, les Franciliens seront aux prises avec le Montpellier HSC dans leur fief du Parc des Princes, ce vendredi 23 août 2024.

Le MHSC veut surprendre le PSG

Champion de France en titre, le Paris Saint-Germain a bien relancé sa saison. Alors qu’il a inquiété lors de ses matchs de préparation avec des nuls contre Sturm Graz (2-2) et Leipzig (1-1), le PSG a assuré pour son premier match officiel de la saison en championnat de France. En déplacement au Stade Océane le vendredi dernier, le club francilien est revenu avec trois points grâce à une victoire d’entrée contre Le Havre Athletic Club. Devant leurs supporters ce vendredi, les hommes de Luis Enrique veulent arracher cette première victoire au Parc des Princes. Une victoire leur permettrait de prendre les commandes de la Ligue 1 avant les résultats des autres matchs du weekend.

De son côté, Montpellier va essayer de remporter sa première victoire de la saison. Hôtes du RC Strasbourg au stade de la Mosson, dimanche dernier pour la première journée, les hommes de Michel Der Zakarian ont été tenus en échec (1-1). Pour ce deuxième match, le MHSC veut non seulement une victoire pour se relancer, mais aussi diminuer l’écart entre le PSG et lui dans les confrontations directes. Depuis août 2009, les Montpelliérains et les Parisiens se sont affrontés à 34 reprises. Les Franciliens ont remporté 19 victoires contre seulement 5 pour les Héraultais pour 10 matchs nuls.

Horaire et lieu du match

PSG - Montpellier

2e journée de Ligue 1

Lieu : Parc des Princes

A 20h45 française

Les compos probables du match PSG - Montpellier

PSG : Donnarumma - Hakimi, Marquinhos, Pacho, N. Mendes - João Neves, Vitinha, Zaïre-Emery - Dembélé, Kolo Muani, Barcola

Montpellier : Lecomte - Tchato Mbiayi, Omeragic, Sagnan, Sacko - Chotard, Ferri - Nordin, Savanier, Al-Taamari - Adams

Sur quelle chaîne suivre le match PSG - Montpellier ?

Le match entre le PSG et Montpellier sera à suivre ce vendredi 23 août 2024 à partir de 20h45 sur DAZN. Vous pourrez regarder en streaming sur l'application de la plateforme, ou via MyCanal ou Amazon Prime.