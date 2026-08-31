Paris Saint-Germain - Monaco : détails du match

Ligue 1 - Journée 3 4 sept. 2026 - 15:05 Parc des Princes

Le coup d’envoi entre le Paris Saint-Germain et l’AS Monaco sera donné le 4 septembre 2026 à 18h45 GMT (14h45 EST / 19h45 BST / 20h45 SAST).

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Un choc de poids lourds vendredi soir à Paris

Le Paris Saint-Germain retrouve son stade pour affronter l’AS Monaco sous les projecteurs du vendredi soir au Parc des Princes, à l’occasion de la 3e journée. Après deux matches nuls consécutifs pour lancer la défense de son titre, le PSG vise sa première victoire de la saison de Ligue 1 devant son public. Pour Monaco, ce déplacement du vendredi dans la capitale représente une occasion idéale de s’appuyer sur son départ parfait et de frapper un grand coup dès le début de la course au titre.

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La remontée du PSG dans le temps additionnel à Lille

Le PSG de Luis Enrique aborde ce rendez-vous de vendredi en quête de sa première victoire en championnat après avoir arraché un spectaculaire match nul 2-2 sur la pelouse du LOSC Lille lors de la 2e journée, le 28 août. Mené 2-0 en fin de match après des buts de Hákon Haraldsson et Dilane Bakwa, le PSG a signé un retour remarquable dans le temps additionnel, avec une réalisation de Vitinha à la 90e minute avant l’égalisation du capitaine Marquinhos à la 95e minute. De retour à Paris, le PSG devra faire preuve d’une bien meilleure discipline défensive dès le coup d’envoi pour contenir l’attaque directe de Monaco.

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Le doublé de Paris Brunner fait tomber Marseille

L’AS Monaco arrive dans la capitale pleine de confiance après une victoire nette 2-0 contre son rival l’Olympique de Marseille au stade Louis-II lors de la 2e journée, le 30 août. L’attaquant Paris Brunner a livré une prestation marquante en inscrivant des buts aux 13e et 53e minutes pour assurer les trois points. Ajouté à leur victoire 1-0 lors de la journée d’ouverture contre Le Havre AC, le total de l’équipe d’Adolf Hütter est maximal, avec deux clean sheets de suite, grâce notamment à la solide organisation du milieu portée par Denis Zakaria et Lamine Camara.

L’histoire sourit au champion en titre dans les grands rendez-vous

Historiquement, le Paris Saint-Germain dispose de l’avantage à domicile dans cette affiche, même si les confrontations entre ces deux poids lourds du football français donnent régulièrement lieu à des rencontres rythmées et physiques. Les transitions rapides de Monaco sur les côtés ont déjà posé des problèmes au PSG lors de précédents duels, tandis que la maîtrise du milieu axial parisien reste son principal moteur. Alors que de faibles écarts séparent les deux équipes en ce début de saison, cette affiche de vendredi promet une forte intensité dès le coup d’envoi.

Infos d’équipe et effectifs

Luis Enrique doit composer sans le gardien Matvey Safonov, qui s’est effondré pendant l’échauffement d’avant-match avant la rencontre contre Lille et reste indisponible. Le latéral gauche Nuno Mendes est suspendu et manquera également la rencontre. Aucun onze de départ probable n’a été confirmé à ce stade, et d’autres informations sont attendues à l’approche du coup d’envoi.

L’entraîneur de Monaco, Filipe Luis, est privé des attaquants Folarin Balogun et Ansu Fati, tous deux blessés. Les visiteurs ne comptent aucun suspendu confirmé, et aucune composition probable n’a été publiée. Des mises à jour sur l’effectif monégasque seront ajoutées dès qu’elles seront disponibles.

Forme

Le PSG a enregistré une victoire, deux matches nuls et une défaite lors de ses quatre derniers matches officiels, avec en plus un match nul de présaison contre Manchester United dans cette série de cinq rencontres. Sa sortie la plus récente s’est soldée par un 2-2 à Lille le 28 août, avec deux buts dans le temps additionnel pour arracher un point après avoir été mené de deux buts. Le club parisien avait aussi fait match nul 2-2 à Rennes le 23 août. Le seul résultat positif en compétition officielle dans cette série a été une victoire 2-1 contre Aston Villa en Super Coupe de l’UEFA le 12 août. Le PSG a marqué six buts et en a encaissé six sur ces cinq matches.

Monaco a remporté quatre de ses cinq derniers matches toutes compétitions confondues, sa seule défaite étant un revers 2-0 contre Coventry City lors d’un match amical de présaison. Son résultat le plus récent a été une victoire 2-0 à domicile contre Marseille en Ligue 1 le 30 août. Avant cela, le club de la Principauté s’était imposé 4-1 contre Gornik Zabrze en qualifications de Conference League le 27 août, puis 1-0 au Havre en Ligue 1 le 23 août. Monaco a inscrit dix buts et en a concédé cinq sur ces cinq rencontres.

Historique des confrontations

La rencontre la plus récente entre ces deux clubs a eu lieu en Ligue 1 le 6 mars 2026, quand Monaco s’est imposé 1-3 au Parc des Princes. Avant cela, les deux équipes avaient fait match nul 2-2 au Parc des Princes en Ligue des champions le 25 février 2026, Monaco ayant remporté le match aller 2-3 à domicile le 17 février. Sur les cinq dernières confrontations, Monaco compte deux victoires contre une pour le PSG, pour deux matches nuls, dont un succès monégasque 1-0 en Ligue 1 en novembre 2025 et une victoire parisienne 4-1 à domicile en février 2025.