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Paris Saint-Germain - Monaco en Ligue 1 : tout ce qu'il faut savoir

Paris Saint-Germain vs Monaco
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Monaco

Présentation complète du match entre le Paris Saint-Germain et l’AS Monaco en Ligue 1. Nous passons en revue les résultats de la 2e journée, la forme récente et les principaux enjeux avant ce choc de vendredi soir au Parc des Princes.

Paris Saint-Germain - Monaco : détails du match

crest
Ligue 1 - Journée 3
Parc des Princes

Le coup d’envoi entre le Paris Saint-Germain et l’AS Monaco sera donné le 4 septembre 2026 à 18h45 GMT (14h45 EST / 19h45 BST / 20h45 SAST).

FBL-FRA-LIGUE1-LILLE-PSGGetty Images

Un choc de poids lourds vendredi soir à Paris

Le Paris Saint-Germain retrouve son stade pour affronter l’AS Monaco sous les projecteurs du vendredi soir au Parc des Princes, à l’occasion de la 3e journée. Après deux matches nuls consécutifs pour lancer la défense de son titre, le PSG vise sa première victoire de la saison de Ligue 1 devant son public. Pour Monaco, ce déplacement du vendredi dans la capitale représente une occasion idéale de s’appuyer sur son départ parfait et de frapper un grand coup dès le début de la course au titre.

FBL-FRA-LIGUE1-LILLE-PSGGetty Images

La remontée du PSG dans le temps additionnel à Lille

Le PSG de Luis Enrique aborde ce rendez-vous de vendredi en quête de sa première victoire en championnat après avoir arraché un spectaculaire match nul 2-2 sur la pelouse du LOSC Lille lors de la 2e journée, le 28 août. Mené 2-0 en fin de match après des buts de Hákon Haraldsson et Dilane Bakwa, le PSG a signé un retour remarquable dans le temps additionnel, avec une réalisation de Vitinha à la 90e minute avant l’égalisation du capitaine Marquinhos à la 95e minute. De retour à Paris, le PSG devra faire preuve d’une bien meilleure discipline défensive dès le coup d’envoi pour contenir l’attaque directe de Monaco.

FBL-FRA-LIGUE1-MONACO-MARSEILLEGetty Images

Le doublé de Paris Brunner fait tomber Marseille

L’AS Monaco arrive dans la capitale pleine de confiance après une victoire nette 2-0 contre son rival l’Olympique de Marseille au stade Louis-II lors de la 2e journée, le 30 août. L’attaquant Paris Brunner a livré une prestation marquante en inscrivant des buts aux 13e et 53e minutes pour assurer les trois points. Ajouté à leur victoire 1-0 lors de la journée d’ouverture contre Le Havre AC, le total de l’équipe d’Adolf Hütter est maximal, avec deux clean sheets de suite, grâce notamment à la solide organisation du milieu portée par Denis Zakaria et Lamine Camara.

L’histoire sourit au champion en titre dans les grands rendez-vous

Historiquement, le Paris Saint-Germain dispose de l’avantage à domicile dans cette affiche, même si les confrontations entre ces deux poids lourds du football français donnent régulièrement lieu à des rencontres rythmées et physiques. Les transitions rapides de Monaco sur les côtés ont déjà posé des problèmes au PSG lors de précédents duels, tandis que la maîtrise du milieu axial parisien reste son principal moteur. Alors que de faibles écarts séparent les deux équipes en ce début de saison, cette affiche de vendredi promet une forte intensité dès le coup d’envoi.

Infos d’équipe et effectifs

Paris Saint-Germain vs Monaco Équipes probables

Paris Saint-Germain crest
Paris Saint-Germain
PSG
Formation
Monaco crest
Monaco
ASM
Monaco crest
Monaco
ASM

Entraineur

  • Luis Enrique

Luis Enrique doit composer sans le gardien Matvey Safonov, qui s’est effondré pendant l’échauffement d’avant-match avant la rencontre contre Lille et reste indisponible. Le latéral gauche Nuno Mendes est suspendu et manquera également la rencontre. Aucun onze de départ probable n’a été confirmé à ce stade, et d’autres informations sont attendues à l’approche du coup d’envoi.

L’entraîneur de Monaco, Filipe Luis, est privé des attaquants Folarin Balogun et Ansu Fati, tous deux blessés. Les visiteurs ne comptent aucun suspendu confirmé, et aucune composition probable n’a été publiée. Des mises à jour sur l’effectif monégasque seront ajoutées dès qu’elles seront disponibles.

Forme

PSG

PSG - Forme

MUN
N1-1
AVL
V2-1
RCL
D1-0
REN
N2-2
LIL
N2-2
But marqué (encaissé)
7/7
Matchs avec plus de 2,5 buts
3/5
Les deux équipes ont marqué
4/5
ASM

ASM - Forme

COV
D2-0
GOR
V2-3
LEH
V0-1
GOR
V4-1
OM
V2-0
But marqué (encaissé)
10/5
Matchs avec plus de 2,5 buts
2/5
Les deux équipes ont marqué
2/5

Le PSG a enregistré une victoire, deux matches nuls et une défaite lors de ses quatre derniers matches officiels, avec en plus un match nul de présaison contre Manchester United dans cette série de cinq rencontres. Sa sortie la plus récente s’est soldée par un 2-2 à Lille le 28 août, avec deux buts dans le temps additionnel pour arracher un point après avoir été mené de deux buts. Le club parisien avait aussi fait match nul 2-2 à Rennes le 23 août. Le seul résultat positif en compétition officielle dans cette série a été une victoire 2-1 contre Aston Villa en Super Coupe de l’UEFA le 12 août. Le PSG a marqué six buts et en a encaissé six sur ces cinq matches.

Monaco a remporté quatre de ses cinq derniers matches toutes compétitions confondues, sa seule défaite étant un revers 2-0 contre Coventry City lors d’un match amical de présaison. Son résultat le plus récent a été une victoire 2-0 à domicile contre Marseille en Ligue 1 le 30 août. Avant cela, le club de la Principauté s’était imposé 4-1 contre Gornik Zabrze en qualifications de Conference League le 27 août, puis 1-0 au Havre en Ligue 1 le 23 août. Monaco a inscrit dix buts et en a concédé cinq sur ces cinq rencontres.

Historique des confrontations

Face à face

Paris Saint-GermainNulMonaco
2
1
2
Ligue 1
Paris Saint-Germain badge
Paris Saint-Germain
PSG
1
Monaco badge
Monaco
ASM
3
FDM
Ligue des Champions
Paris Saint-Germain badge
Paris Saint-Germain
PSG
2
Monaco badge
Monaco
ASM
2
FDM
Ligue des Champions
Monaco badge
Monaco
ASM
2
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Paris Saint-Germain
PSG
3
FDM
Ligue 1
Monaco badge
Monaco
ASM
1
Paris Saint-Germain badge
Paris Saint-Germain
PSG
0
FDM
Ligue 1
Paris Saint-Germain badge
Paris Saint-Germain
PSG
4
Monaco badge
Monaco
ASM
1
FDM
10Buts marqués9
Matchs au-delà des 2.5 buts4/5
Les deux équipes ont marqué4/5

La rencontre la plus récente entre ces deux clubs a eu lieu en Ligue 1 le 6 mars 2026, quand Monaco s’est imposé 1-3 au Parc des Princes. Avant cela, les deux équipes avaient fait match nul 2-2 au Parc des Princes en Ligue des champions le 25 février 2026, Monaco ayant remporté le match aller 2-3 à domicile le 17 février. Sur les cinq dernières confrontations, Monaco compte deux victoires contre une pour le PSG, pour deux matches nuls, dont un succès monégasque 1-0 en Ligue 1 en novembre 2025 et une victoire parisienne 4-1 à domicile en février 2025.

Classement

#PVNDBPA+/-PtsForme
1
MonacoMonacoASM
220030+36
V
V
2
Paris FCParis FCPAR
211030+34
V
N
3
LilleLilleLIL
211042+24
N
V
4
LyonLyonOL
211031+24
N
V
5
RennesRennesREN
211054+14
V
N
6
TroyesTroyesTRO
211021+14
V
N
7
LensLensRCL
210164+23
D
V
8
MarseilleMarseilleOM
210142+23
D
V
9
AngersAngersSCO
21013303
V
D
10
StrasbourgStrasbourgSTR
210125-33
V
D
11
Paris Saint-GermainParis Saint-GermainPSG
20204402
N
N
12
BrestBrestB29
20204402
N
N
13
Le MansLe MansLEM
201145-11
D
N
14
Le HavreLe HavreLEH
201112-11
N
D
15
LorientLorientFCL
201112-11
D
N
16
ToulouseToulouseTFC
201124-21
N
D
17
NiceNiceNCE
201103-31
D
N
18
AJ AuxerreAJ AuxerreAJA
200238-50
D
D
Ligue des Champions
Qualifications Ligue des Champions
Coupe de l'UEFA
Qualification pour l'Europa Conférence League
Barrage Relégation
Relégation

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