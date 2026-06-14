Paris met fin aux spéculations : son étoile est « intouchable »

Le Paris Saint-Germain réitère sa position ferme concernant l’avenir de son ailier français Bradley Barcola : le joueur de 22 ans est « intouchable » dans le projet sportif de l’entraîneur Luis Enrique.

Selon le journaliste Florian Plettenberg, de la chaîne allemande « Sky Sports », « la décision interne du club est claire : Parkola n'est pas à vendre pour le moment et est considéré comme un joueur intouchable dans le projet sportif ».

Selon le journaliste, le club parisien n’a fixé aucun prix pour son joueur malgré l’intérêt manifeste de plusieurs formations anglaises, et l’article dément les rumeurs l’envoyant au FC Barcelone.

Cette position n’empêche pas le marché des transferts, surtout en Angleterre, de s’agiter autour du joueur : Liverpool, Arsenal et Manchester United ont approché son agent ces dernières semaines pour connaître les conditions d’un éventuel recrutement. bien que l’ailier français ait vu son temps de jeu diminuer cette saison sous les ordres d’Enrique, au point d’entrer seulement en cours de jeu lors de la finale de la Ligue des champions contre Arsenal, situation qu’il a peinée à accepter.

Convaincu de son potentiel à long terme, le club de la capitale entend s’appuyer sur lui pour l’avenir. Néanmoins, le dossier reste ouvert : le mercato s’ouvrira officiellement le 1er juillet, dans deux semaines.