Paris FC, Thierry Laurey : "C'est cruel pour les joueurs"

Cette saison encore, le Paris FC espérait accéder à la Ligue 1. Une nouvelle fois, le club de la capitale s'est arrêté aux portes de l'élite. Mardi soir, l'équipe entraînée par Thierry Laurey s'est inclinée au stade Charléty face au FC Sochaux (1-2) lors du pré-barrage d'accession à la Ligue 1. Un match perdu dans des circonstances qui laisseront d'immenses regrets.

Un scénario cruel pour les Parisiens

Et pour cause, le Paris FC a d'une part mené au score en début de rencontre, mais a surtout manqué deux pénalties dans le premier quart d'heure. À trop laisser le FC Sochaux dans la partie, les locaux se sont exposés à un retour des visiteurs. Et cela n'a pas manqué...

Alors que son équipe a été réduite à dix en première période, Thierry Laurey ne cachait pas sa déception à la fin de la partie. "C'est cruel pour les joueurs, on a fait un match consistant. C'est l'exclusion, au-delà des deux penalties ratés, qui fait pencher la balance, et elle est logique", a d'abord concédé l'ancien technicien du RC Strasbourg, non sans regrets.

Une défaite et beaucoup d'irrationnel

"Ils ont marqué à la dernière seconde un but sur une frappe déviée par mon défenseur qui lobe mon gardien. Ils ont eu de la réussite. C'est ce qu'on s'est dit avec Omar Daf : je ne sais pas comment on a fait pour perdre", a ensuite analysé le manager francilien. La saison prochaine, le Paris FC tentera une nouvelle fois de monter en Ligue 1. Éternels espoirs.