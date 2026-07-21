L'Argentin Leandro Paredes a refusé de présenter ses excuses pour les coups de poing qu'il a adressés aux joueurs de la sélection espagnole à l'issue de la finale de la Coupe du monde, alors même que la Fédération internationale de football (FIFA) a effacé le carton rouge de son dossier.

Le milieu de terrain vedette de l'Argentine a choisi, avec beaucoup d'audace, de ne pas s'excuser pour ses actes, exprimant sa fierté quant aux efforts de sa sélection tout au long du tournoi, dans sa première déclaration après l'incident.

Les caméras ont surpris Paredes en train de donner des coups de pied et de poing tout en poussant Eric García au sol et en s'accrochant avec Gavi, ce qui a perturbé les célébrations de la sélection espagnole.

Nahuel Molina est également apparu en train de déclencher cette violente bagarre en assénant un coup de poing à la vedette de Manchester City, Rodri.

Des rapports de presse ont indiqué que Paredes avait reçu un carton rouge en raison de son comportement durant le chaos qui a suivi la rencontre, mais que ce carton a été retiré du dossier officiel et que la FIFA n'a pris aucune sanction à son encontre, selon le réseau « BBC Sport ».

La première déclaration publique de Paredes après ces événements ne comportait aucune excuse pour ce qu'il a commis.

Paredes a déclaré dans son message sur le réseau « Instagram » : « Merci l'Argentine ! Je t'aime aujourd'hui et pour toujours. J'écris aujourd'hui le cœur lourd de tristesse de ne pas avoir pu offrir à notre pays la joie qu'il mérite amplement. »

Et d'ajouter : « Mais j'écris la tête haute et avec une grande fierté, car nous avons tout donné et hissé notre drapeau au sommet une fois de plus ! Merci à tous ceux qui ont fait partie de cette sélection. »

Il a poursuivi : « À ce groupe de joueurs qui ont tout fait pour représenter ce maillot et se battre pour lui jusqu'aux dernières secondes de chaque match ! J'ai eu l'honneur de faire partie de la meilleure sélection argentine de l'histoire. »

Alors que les rapports ne font état d'aucun carton rouge, la Fédération internationale de football (FIFA) a confirmé qu'elle enquêterait sur ce qui s'est passé après la rencontre.

