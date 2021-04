Paredes croit à la qualification face au Bayern

Le milieu parisien, Leandro Paredes, est certain que son équipe fera le boulot contre le Bayern, mercredi en Ligue des Champions.

Le PSG se mesure mercredi soir au Bayern à l’occasion de son quart de finale de la Ligue des Champions. Les champions de France sont confrontés à un gros défi, et ils ne partent pas vraiment avec les faveurs des pronostics. Mais, en dépit de ce contexte, la confiance est de mise dans le camp des Franciliens. Leandro Paredes, le milieu de terrain de l’équipe, l’a assuré dans une interview accordée au site du club.

Suspendu, l’international argentin ne participera pas au match aller face aux Munichois. Toutefois, il a foi en ses coéquipiers : « Le groupe est prêt à 100%. Nous avons beaucoup d'envie, celle de bien faire, celle de gagner. Nous abordons cette dernière partie de saison avec énormément d'envie, et cette rencontre nous motive beaucoup. »

« Être prêt à affronter les meilleurs »

Le Bayern, c’est ce qu’il y a de mieux en Europe aujourd’hui. Néanmoins, il en faut plus pour intimider les Parisiens. Face à une grande adversité, ces derniers sont plutôt ultra-motivés. « C'est la compétition la plus difficile. Et pour aller en finale, et la gagner, il faut forcément affronter les meilleurs. Et c'est ce qu'il se passe pour nous. Nous étions dans un groupe difficile, puis nous avons affronté le Barça, et maintenant c'est le Bayern. C'est comme ça, il faut être prêt à affronter toutes les équipes », a indiqué Paredes.

En championnat, Paris a déjà perdu 8 fois cette saison. C’est un record depuis le début de l’ère QSI. En dépit de cette statistique, l’ancien joueur de Zénit a la certitude que l’équipe a progressé depuis la finale de C1 disputée en aout dernier. « Je pense que nous avions besoin de progresser sur le plan mental par rapport à la saison dernière. Et je crois que nous y sommes parvenus, a-t-il assuré. Avec le travail physique que nous faisons et la récupération petit à petit après un début de saison compliqué, alors oui nous sommes meilleurs que la saison dernière. Nous avons des joueurs de qualité, et nous avons l'ambition d'aller loin ».

Pour ce qui est de son absence lors de ce match, Paredes a essayé de faire contre mauvaise fortune bon cœur : « C'est difficile à vivre, je ne pourrai pas être sur le terrain pour aider mes coéquipiers. Je savais que j'étais sous le coup d'une suspension quand on jouait contre Barcelone. J'ai pris ce carton-jaune, c'est dur mais c'est ainsi. Mais j'ai confiance en mes coéquipiers pour aller faire un bon résultat là-bas, et j'espère être disponible pour le match retour. »