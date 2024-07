Paredes au Barça, la fausse bonne idée

Leandro Paredes semble pouvoir quitter la Roma à un prix réduit cet été

Après l'échec des négociations avec Guido Rodriguez, le FC Barcelone ayant décidé de prendre une autre direction, les Blaugrana se sont vus proposer un deuxième international argentin. Le milieu de terrain de la Roma Leandro Paredes semble pouvoir quitter la Roma à un prix réduit cet été.

Le joueur de 30 ans a encore un an de contrat avec la Roma, mais il ne fait pas nécessairement partie des plans de Daniele de Rossi, et Sport affirme que le FC Barcelone a reçu une offre pour l'ancien milieu de terrain du Paris Saint-Germain. Bien qu'ils pensent que Paredes est un bon joueur avec d'excellentes capacités techniques, ils se concentrent toujours sur d'autres options, telles qu'Amadou Onana et Mikel Merino.

Paredes est techniquement doué, mais à l'instar d'Adrien Rabiot, également proposé au FC Barcelone ces derniers jours, il apporterait aux Blaugrana un autre profil qui ne contraste pas avec ce qu'ils ont déjà au milieu de terrain. Le directeur sportif Deco a clairement montré sa préférence pour une option plus physique au milieu de terrain, et bien que Paredes soit bon marché et expérimenté, il n'est pas susceptible d'élever le niveau de l'équipe.